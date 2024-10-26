خبر في الجول - فحص طبي يحدد موقف عطية الله من مواجهة العين الإماراتي

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله لاعب الأهلي ضد جور ماهيا

يخضع المغربي يحيى عطية الله لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة أمام العين الإماراتي.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن يحيى عطية الله سيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مواجهة العين الإماراتي بعد شكواه من ألم في الضلع.

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وشارك عطية الله في تتويج الأهلي باللقب رقم 15 للسوبر المصري والرابع على التوالي بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي الوقتي الأصلي والإضافي قبل أن يفوز الأهلي بنتيجة 7-6 عقب اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم تحضيرا لمواجهة العين في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال.

ويلتقي الأهلي مع العين يوم الثلاثاء المقبل لحسم لقب بطل قارتي آسيا وإفريقيا في المرحلة الأولى من البطولة.

وستقام المرحلة الثانية من البطولة بمباراة تجمع بين بطلي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

ولم يتحدد بطل كوبا ليبرتادوريس بعد، فيما حسم باتشوكا المكسيكي لقب قارة أمريكا الشمالية.

وستقام تلك المباراة التي تحمل اسم دربي أمريكا، كما أعلن فيفا من قبل في قطر.

وستُلعب على استاد 974 في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائزة من مباراة الأهلي والعين في نصف النهائي في قطر أيضا، وستعرف باسم كأس التحدي.

وستقام على نفس الملعب يوم 14 ديسمبر المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيخوض الفائز من تلك المباراة المواجهة النهائية يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل لحسم البطولة أمام ريال مدريد بطل أوروبا.

إنتركونتيننال الأهلي العين الإماراتي
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