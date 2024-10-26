تقرير: مانشيني حصل على 50 مليون يورو للرحيل عن السعودية

كشفت تقارير إيطالية قيمة المبالغ التي حصل عليها روبرتو مانشيني من أجل إنهاء تعاقده مع منتخب السعودية.

ورحل مانشيني عن تديرب منتخب السعودية بعد تراجع النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية، فإن الاتحاد السعودي لكرة القدم دفع 50 مليون يورو لإنهاء تعاقده مع روبرتو مانشيني الممتد حتى 2027.

وربطت تقارير صحيفة الثنائي، الفرنسي هيرفي رينار والبرازيلي تيتي بتولي قيادة الأخضر خلفا لمانشيني.

وكان مانشيني قد تولى تدريب المنتخب السعودي في أغسطس الماضي خلفا لهيرفي رينار.

المدرب المتوج بلقب يورو 2020، قاد منتخب السعودية في 18 مباراة، حقق خلالهم 7 انتصارات و6 تعادلات وخسر 5 مباريات.

وأهدر المنتخب السعودي نقطتين ثمينتين على ملعبه في المرحل الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وتعادل المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

السعودية تعادلت أمام البحرين بعدما خسرت في الجولة الماضية على يد اليابان بهدفين دون رد.

وأهدر سالم الدوسري نجم الهلال ركلة جزاء لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 19 تصدى لها حارس مرمى البحرين.

التعادل رفع رصيد المنتخب السعودي إلى 5 نقاط في المركز الثالث.

فيما رفع المنتخب البحريني أيضا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.

المجموعةالثالثة اشتعلت بهذه النتيجة إذ بات الترتيب كالتالي:

اليابان 10 نقاط

أستراليا 5 نقاط

السعودية 5 نقاط

البحرين 5 نقاط

إندونيسيا 3 نقاط.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.