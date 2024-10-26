"من ربوع الصحراء الشاسعة إلى ملاعب مصر".. الكشف عن قميص الأهلي الثالث لموسم 2024/2025
السبت، 26 أكتوبر 2024 - 10:45
كتب : FilGoal
أعلنت شركة أديداس مصر قميص النادي الأهلي الثالث لخوض موسم 2024/2025.
وجاء الإعلان تحت عنوان "من ربوع الصحراء الشاسعة في مصر إلى قلب الملعب".
القميص يأتي بلون جديد على الأهلي، إذ سيكون القميص الثالث للفريق باللون الأصفر الصحراوي مع تواجد خطوط بيضاء.
وكان الشركة قد أعلنت عن قميصين من قبل للأهلي، الأساسي باللون الأحمر المعتاد والبديل باللون الكحلي.
وظهر في الإعلان بعض من نجوم الأهلي وهم حسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم وليد ووسام أبو علي وطاهر محمد طاهر.
وكان الأهلي قد توج بكأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بدون أهداف.
ويستعد الأهلي لمواجهة العين الإماراتي يوم 29 أكتوبر الجاري في بطولة إنتركونتيننتال على استاد القاهرة.
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