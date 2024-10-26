مواعيد مباريات السبت 26 أكتوبر - الكلاسيكو.. وسيتي يواجه ساوثامبتون

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 10:28

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - كامافينجا - يامين جمال

تقام اليوم مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 26 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري الإنجليزي

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برايتون × ولفرهامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

برينتفورد × إبسويتش تاون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

أستون فيلا × بورنموث.. 5:00 مساء- بي إن سبورتس 2.

مانشستر سيتي × ساوثامبتون.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

إيفرتون × فولام.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

ريال بلد الوليد × فياريال.. 3:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

رايو فايكانو × ديبورتيفو ألافيس.. 5:15 مساء - بي إن سبورتس 3.

لاس بالماس × جيرونا.. 7:30 مساء - بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

نابولي × ليتشي.. 4:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

أتالانتا × هيلاس فيرونا.. 9:45 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

الدوري السعودي

الفيحاء × الاتفاق.. 6:00 مساء - تطبيق شاهد.

الرائد × الفتح.. 6:05 مساء - تطبيق شاهد.

الهلال × التعاون.. 9:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الألماني

شتوتجارت × هولشتاين كيل.. 5:30 مساء.

سانت باولي × فولفسبورج.. 5:30 مساء.

لايبزج × فرايبورج.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 6.

أوجسبورج × بروسيا دورتموند.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس 5.

فيردر بريمين × باير ليفركوزن.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الفرنسي

أنجيه × سانت إتيان.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ريمس × بريست.. 8:00 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 1.

لانس × ليل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الدوري البرتغالي

فاماليساو × سبورتنج لشبونة.. 10:30 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

كلاسيكو الأرض ريال مدريد برشلونة مواعيد مباريات السبت
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