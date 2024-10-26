برائعة محرز.. أهلي جدة يتعادل مع الأخدود
السبت، 26 أكتوبر 2024 - 01:13
كتب : FilGoal
تغلب أهلي جدة على الأخدود بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.
تقدم الأخدود بهدف جودوين سافيور في الدقيقة 45+6، من متابعة لركلة الجزاء التي سددها بنفسه وتصدى لها إدوارد ميندي حارس الأهلي.
وبعدها أصيب ميندي وخرج بين الشوطين ليحل عبد الرحمن الصانبي بدلا منه.
ومن تسديدة رائعة خارج المنطقة، تعادل الجزائري رياض محرز للأهلي في الدقيقة 62.
هدددددف!⚽
محرز يحرز التعادل للأهلي 🤯🔥⚽️
الأهلي 1 × 1 الأخدود#دوري_روشن_السعودي
#الأهلي_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/BzSOiK5SA2— SSC (@ssc_sports) October 25, 2024
التعادل ترك الأهلي في المركز السابع برصيد 11 نقطة.
بينما يحتل الأخدود المركز الخامس المؤدي للهبوط برصيد 5 نقاط.
وفي الجولة ذاتها تعادل النصر مع الأخدود 3-3، في غياب كريستيانو رونالدو للراحة.
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