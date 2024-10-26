برائعة محرز.. أهلي جدة يتعادل مع الأخدود

تغلب أهلي جدة على الأخدود بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

تقدم الأخدود بهدف جودوين سافيور في الدقيقة 45+6، من متابعة لركلة الجزاء التي سددها بنفسه وتصدى لها إدوارد ميندي حارس الأهلي.

وبعدها أصيب ميندي وخرج بين الشوطين ليحل عبد الرحمن الصانبي بدلا منه.

ومن تسديدة رائعة خارج المنطقة، تعادل الجزائري رياض محرز للأهلي في الدقيقة 62.

التعادل ترك الأهلي في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

بينما يحتل الأخدود المركز الخامس المؤدي للهبوط برصيد 5 نقاط.

وفي الجولة ذاتها تعادل النصر مع الأخدود 3-3، في غياب كريستيانو رونالدو للراحة.