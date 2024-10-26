برائعة محرز.. أهلي جدة يتعادل مع الأخدود

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 01:13

كتب : FilGoal

رياض محرز

تغلب أهلي جدة على الأخدود بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

تقدم الأخدود بهدف جودوين سافيور في الدقيقة 45+6، من متابعة لركلة الجزاء التي سددها بنفسه وتصدى لها إدوارد ميندي حارس الأهلي.

وبعدها أصيب ميندي وخرج بين الشوطين ليحل عبد الرحمن الصانبي بدلا منه.

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ومن تسديدة رائعة خارج المنطقة، تعادل الجزائري رياض محرز للأهلي في الدقيقة 62.

التعادل ترك الأهلي في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

بينما يحتل الأخدود المركز الخامس المؤدي للهبوط برصيد 5 نقاط.

وفي الجولة ذاتها تعادل النصر مع الأخدود 3-3، في غياب كريستيانو رونالدو للراحة.

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