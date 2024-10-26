طريق الأهلي - تحديد الملعب المستضيف لمباريات كأس إنتركونتنينتال

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 01:03

كتب : FilGoal

ملعب 974 - قطر

حدد فيفا الملاعب المستضيفة لمباراة دربي الأمريكيتين ونصف نهائي كأس إنتركونتنينتال 2024.

واستحدث فيفا بطولة إنتركونتنينتال لتحل بدلا من كأس العالم للأندية والتي تقام بشكل سنوي.

ويلتقي الأهلي مع العين يوم الثلاثاء المقبل لحسم لقب بطل قارتي آسيا وإفريقيا في المرحلة الأولى من البطولة.

أخبار متعلقة:
كأس إنتركونتنينتال - تذكرتي توضح إرشادات دخول مباراة الأهلي والعين منافس الأهلي - دون فوز حتى الآن.. بلوزداد يواصل بدايته السلبية في الدوري الجزائري منافس الأهلي - كريسبو: نشعر بالإحباط بالتعادل مع دبا الحصن.. ولدينا مشكلة منافس الأهلي – العين يفرط في نقطتين أمام دبا الحصن بعودة متأخرة

وستقام المرحلة الثانية من البطولة بمباراة تجمع بين بطلي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

ولم يتحدد بطل كوبا ليبرتادوريس بعد، فيما حسم باتشوكا المكسيكي لقب قارة أمريكا الشمالية.

وستقام تلك المباراة التي تحمل اسم دربي أمريكا، كما أعلن فيفا من قبل في قطر.

وستُلعب على استاد 974 في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائزة من مباراة الأهلي والعين في نصف النهائي في قطر أيضا، وستعرف باسم كأس التحدي.

وستقام على نفس الملعب يوم 14 ديسمبر المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيخوض الفائز من تلك المباراة المواجهة النهائية يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل لحسم البطولة أمام ريال مدريد بطل أوروبا.

ملعب 974

أنشىء هذا الملعب خصيصا من أجل استضافة مباريات كأس العالم 2022.

ويتسع الملعب إلى 40 ألف متفرج، ويتميز ملعب 974 بأمر فريد وهو إمكانية تفكيكه.

الملعب سمي بهذا الاسم بعد استخدام 974 حاوية شحن بحرية في بناؤه في منطقة رأس أبو عبود.

وكذلك 974 هو رمز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر.

ودخل الاستاد التاريخ كونه أول ملعب قابل للفك والتركيب في العالم.

وخلال كأس العالم احتضن ملعب 974 سبعة مباريات.

كأس إنتركونتنينتال طريق الأهلي الأهلي العين باتشوكا
نرشح لكم
برائعة محرز.. أهلي جدة يتعادل مع الأخدود غلق باب القيد الصيفي قبل بداية موسم 2024-25 من الدوري المصري 187.. جميع صفقات الدوري المصري 2024-2025 القسم الثاني ب - نبيل محمود يقود دكرنس فنيا الإسماعيلي يختتم معسكر قطر بالفوز على مشيرب نيجيري جديد.. الجونة يضم صامويل أوجو كأس إنتركونتنينتال - تذكرتي توضح إرشادات دخول مباراة الأهلي والعين السادس عشر.. مودرن سبورت يضم إبراهيم محفوظ أجاسا
أخر الأخبار
برائعة محرز.. أهلي جدة يتعادل مع الأخدود 2 ساعة | الدوري المصري
طريق الأهلي - تحديد الملعب المستضيف لمباريات كأس إنتركونتنينتال 2 ساعة | الكرة المصرية
القسم الثاني ب - محللة أداء مسار تتسلق سطح مبنى من الدور الثامن لمتابعة عملها 2 ساعة | القسم الثاني
غلق باب القيد الصيفي قبل بداية موسم 2024-25 من الدوري المصري 2 ساعة | الدوري المصري
الدوري الإنجليزي - وود يقود نوتنجهام للارتقاء للمركز الخامس بالفوز على ليستر سيتي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصري جديد في ليبيا.. خالد جلال مدربا لـ التحدي 3 ساعة | الوطن العربي
تنس طاولة - إنجاز تاريخي.. هنا جودة تطيح بالصينية المصنفة السادسة على العالم في مونبلييه 4 ساعة | رياضات أخرى
187.. جميع صفقات الدوري المصري 2024-2025 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة