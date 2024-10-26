طريق الأهلي - تحديد الملعب المستضيف لمباريات كأس إنتركونتنينتال

حدد فيفا الملاعب المستضيفة لمباراة دربي الأمريكيتين ونصف نهائي كأس إنتركونتنينتال 2024.

واستحدث فيفا بطولة إنتركونتنينتال لتحل بدلا من كأس العالم للأندية والتي تقام بشكل سنوي.

ويلتقي الأهلي مع العين يوم الثلاثاء المقبل لحسم لقب بطل قارتي آسيا وإفريقيا في المرحلة الأولى من البطولة.

وستقام المرحلة الثانية من البطولة بمباراة تجمع بين بطلي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية.

ولم يتحدد بطل كوبا ليبرتادوريس بعد، فيما حسم باتشوكا المكسيكي لقب قارة أمريكا الشمالية.

وستقام تلك المباراة التي تحمل اسم دربي أمريكا، كما أعلن فيفا من قبل في قطر.

وستُلعب على استاد 974 في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 11 ديسمبر المقبل.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائزة من مباراة الأهلي والعين في نصف النهائي في قطر أيضا، وستعرف باسم كأس التحدي.

وستقام على نفس الملعب يوم 14 ديسمبر المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيخوض الفائز من تلك المباراة المواجهة النهائية يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل لحسم البطولة أمام ريال مدريد بطل أوروبا.

ملعب 974

أنشىء هذا الملعب خصيصا من أجل استضافة مباريات كأس العالم 2022.

ويتسع الملعب إلى 40 ألف متفرج، ويتميز ملعب 974 بأمر فريد وهو إمكانية تفكيكه.

الملعب سمي بهذا الاسم بعد استخدام 974 حاوية شحن بحرية في بناؤه في منطقة رأس أبو عبود.

وكذلك 974 هو رمز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر.

ودخل الاستاد التاريخ كونه أول ملعب قابل للفك والتركيب في العالم.

وخلال كأس العالم احتضن ملعب 974 سبعة مباريات.