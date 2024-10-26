القسم الثاني ب - محللة أداء مسار تتسلق سطح مبنى من الدور الثامن لمتابعة عملها

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 00:58

كتب : رضا السنباطي

هبة أبو جامع

كشفت هبة أبو جامع محللة أداء فريق مسار عن سبب صعودها لسطح مبنى في مباراة فريقها أمام الفيوم في الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني ب.

وقالت أبو جامع لـ FilGoal.com: "كانت المباراة على ملعب كلية الزراعة وهو ملعب فريق الفيوم ، ولم يكن هناك مكان لأقف عليه حتى أعمل".

وأضافت "أزعجني ذلك بشدة، فنظرت للأماكن المجاورة ووجدت عمارة تابعة لإحدى الشركات، ولكنهم رفضوا صعودي".

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وتابعت "كان هناك مبنى آخر، وبعد محاولات كثيرة مع مسؤوليه وافقوا على صعودي، فصعدت للدور الثامن من شباك الدور السابع، ثم قفزت على مبنى آخر بدون سور لأقف عليه".

وأكملت "الجهاز الفني تعجب من إصراري على الصعود لمواصلة عملي، ولكن الكل أشاد بهذا الإصرار".

واختتمت "كانت الرؤية جيدة من الأعلى ومكنتني من كشف الملعب".

مسار يقوده فنيا محمد بركات وحقق الفوز على الفيوم بهدفين مقابل هدف ليتصدر المجموعة مع مصر للمقاصة بتسع نقاط.

هبة أبو جامع مسار القسم الثاني
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