غلق باب القيد الصيفي قبل بداية موسم 2024-25 من الدوري المصري

السبت، 26 أكتوبر 2024 - 00:44

كتب : بسام أبو بكر

درع الدوري الجديد

انتهت فترة القيد الصيفية لموسم 2024-25 من الكرة المصرية في تمام الثانية عشر من صباح السبت 26 أكتوبر.

وبدأت فترة القيد للموسم الجديد من 31 أغسطس الماضي.

ووجه جمال علام رئيس الاتحاد الشكر لشؤون اللاعبين لجهودهم المبذولة الفترة الماضية.

أخبار متعلقة:
187.. جميع صفقات الدوري المصري 2024-2025 لا قنوات جديدة.. أون تايم سبورتس تعلن إذاعة الدوري المصري حصريا حتى نهاية الدور الأول.. رابطة الأندية تعلن مواعيد الدوري المصري 2024-25 دياب يعلن موعد نهاية الدوري المصري وكأس الرابطة لموسم 2024-25

FilGoal.com جمّع صفقات الدوري المصري للموسم الجديد. (طالع التفاصيل من هنا)

وأبرمت جميع الفرق صفقات للموسم الجديد عدا الإسماعيلي الذي تعرض لإيقاف القيد.

وشهد الصيف الجاري حل أزمة القيد لكل من المصري والزمالك ومودرن سبورت.

وسيتم فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية لجميع الأقسام بدءا من 1 يناير 2025 وحتى 31 يناير 2025.

ويبدأ الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل بلقاء يجمع حرس الحدود وسموحة في الخامسة مساءً.

الدوري المصري انتقالات الدوري المصري
نرشح لكم
برائعة محرز.. أهلي جدة يتعادل مع الأخدود 187.. جميع صفقات الدوري المصري 2024-2025 الإسماعيلي يختتم معسكر قطر بالفوز على مشيرب نيجيري جديد.. الجونة يضم صامويل أوجو السادس عشر.. مودرن سبورت يضم إبراهيم محفوظ أجاسا طبيب الزمالك يكشف موقف بنتايك وشحاتة.. ونتيجة الأشعة المقطعية لمحمد السيد ياسر إبراهيم يكشف مع من تواصل قبل السوبر المصري محمد فاروق: قرار إلغاء هدف الجزيري صحيح.. وهذا سبب عدم إجراء تغيير اضطراري
أخر الأخبار
برائعة محرز.. أهلي جدة يتعادل مع الأخدود 3 ساعة | الدوري المصري
طريق الأهلي - تحديد الملعب المستضيف لمباريات كأس إنتركونتنينتال 3 ساعة | الكرة المصرية
القسم الثاني ب - محللة أداء مسار تتسلق سطح مبنى من الدور الثامن لمتابعة عملها 3 ساعة | القسم الثاني
غلق باب القيد الصيفي قبل بداية موسم 2024-25 من الدوري المصري 4 ساعة | الدوري المصري
الدوري الإنجليزي - وود يقود نوتنجهام للارتقاء للمركز الخامس بالفوز على ليستر سيتي 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصري جديد في ليبيا.. خالد جلال مدربا لـ التحدي 5 ساعة | الوطن العربي
تنس طاولة - إنجاز تاريخي.. هنا جودة تطيح بالصينية المصنفة السادسة على العالم في مونبلييه 5 ساعة | رياضات أخرى
187.. جميع صفقات الدوري المصري 2024-2025 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة