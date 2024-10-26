غلق باب القيد الصيفي قبل بداية موسم 2024-25 من الدوري المصري

انتهت فترة القيد الصيفية لموسم 2024-25 من الكرة المصرية في تمام الثانية عشر من صباح السبت 26 أكتوبر.

وبدأت فترة القيد للموسم الجديد من 31 أغسطس الماضي.

ووجه جمال علام رئيس الاتحاد الشكر لشؤون اللاعبين لجهودهم المبذولة الفترة الماضية.

FilGoal.com جمّع صفقات الدوري المصري للموسم الجديد. (طالع التفاصيل من هنا)

وأبرمت جميع الفرق صفقات للموسم الجديد عدا الإسماعيلي الذي تعرض لإيقاف القيد.

وشهد الصيف الجاري حل أزمة القيد لكل من المصري والزمالك ومودرن سبورت.

وسيتم فتح باب القيد في سوق الانتقالات الشتوية لجميع الأقسام بدءا من 1 يناير 2025 وحتى 31 يناير 2025.

ويبدأ الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل بلقاء يجمع حرس الحدود وسموحة في الخامسة مساءً.