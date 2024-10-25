تنس طاولة - إنجاز تاريخي.. هنا جودة تطيح بالصينية المصنفة السادسة على العالم في مونبلييه

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 23:38

كتب : محمد سمير

هنا جودة

في إنجاز غير مسبوق، تأهلت هنا جودة إلى ربع نهائي بطولة مونبلييه العالمية للأبطال.

وجاء فوز هنا جودة على حساب الصينية شين تشينجتونج المصنفة السادسة على العالم، والثانية على البطولة.

وبذلك تتأهل جودة إلى ربع نهائي البطولة العالمية للمرة الأولى في مسيرتها.

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وأبرز الاتحاد الدولي لتنس الطاولة إنجاز هنا جودة الفريد من نوعه في مسيرتها.

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وكانت هنا جودة قد فازت بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة رجال وسيدات 2024.

وأقيمت البطولة في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا في الفترة بين 16 و19 أكتوبر.

وحققت هنا جودة اللقب للمرة الثانية على التوالي بالفوز على مريم الهضيبي بالفوز 4-3 في النهائي.

وحافظت هنا على اللقب الذي حققته في العام الماضي.

وسبق أن تفوقت هنا على مروة الهضيبي توأم مريم في ربع النهائي بالفوز 4-2 ثم تبعتها بالفوز على هند فتحي بنتيجة 4-1 في نصف النهائي.

من هي هنا جودة؟

"الطفلة المعجزة" لقب أُطلق عليها بسبب تحقيقها لإنجازات غير مسبوقة على مستوى منافسات الكبار بالرغم من صغر سنها.

أصبحت أصغر بطلة لإفريقيا في تنس الطاولة بحصد ذهبية نسخة 2022 بعمر 14 عاما.

بدأت ممارسة تنس الطاولة بعمر الرابعة في النادي الأهلي، ورغم لعبها لكرة اليد والسباحة إلا أنها ارتبطت بتنس الطاولة التي أحبتها واستمرت فيها لتتفوق.

وبسبب قصر قامتها بعمر الرابعة كان المدربون يساعدونها بتقليل ارتفاع الطاولة حتى تتمكن من اللعب، وتنافست بعمر السابعة في بطولات وكان طولها بنفس ارتفاع الطاولة.

حضرت العديد من المعسكرات بعمر السابعة في الصين لتتعلم كيف تكون أسرع وأقوى ولتحسين ضرباتها الخلفية والأمامية.

بعمر 12 عاما حققت ذهبية بطولة الجمهورية بالفوز على فرح عبد العزيز لاعبة الزمالك والمصنفة الثانية على إفريقيا آنذاك.

تحدت محمد صلاح لخوض مباراة تنس طاولة وبالفعل رد عليها نجم منتخب مصر قائلا: "هل أرسل لك مكة -يقصد بنته- أولا؟ حسنا قبلت التحدي".

تصدرت التصنيف العالمي في الفئة العمرية لـ 15 و17 عاما، وأصبحت أصغر من يمثل منتخب مصر بعمر 11 عاما في 2019.

ولم تكتف هنا بالإنجازات المحلية لتحقق أرقام قارية وعالمية وتأهلت إلى الأولمبياد بعمر 16 عاما فقط.

تحب قراءة الكتب والقصص لأنها تصفي الذهن، ولا تحب استخدام الهاتف المحمول.

تتمنى أن تتقلد منصبا في الاتحاد الدولي لتنس الطاولة أو في الألعاب الأولمبية مستقبلا.

تنافس هنا في منافسات الفردي والفرق سيدات بباريس 2024.

تنس طاولة هنا جودة
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