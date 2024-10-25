القسم الثاني ب - نبيل محمود يقود دكرنس فنيا

أعلن نادي دكرنس تعيين نبيل محمود مديرا فنيا لقيادة الفريق.

ويأتي تعيين نبيل خلفا لعصام شعبان الذي تقدم باستقالته بعد مرور 3 مباريات.

وسيبدأ المدرب المُلقب بـ "رامبو" مهمته أمام صيد المحلة.

وسيلتقي دكرنس مع صيد المحلة يوم الأحد 27 أكتوبر الجاري على ملعب بني عبيد في الجولة الرابعة من القسم الثاني (ب).

ويحتل دكرنس المركز التاسع في مجموعته برصيد نقطتين من 3 مباريات.

وسبق أن قاد نبيل محمود عديد الفرق أبرزها الرجاء والألومنيوم وسوهاج والمنيا ومكادي.

وقاد محمود من قبل فريق الرجاء من التأهل للدوري الممتاز في 2016 على حساب بلدية المحلة.