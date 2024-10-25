الإسماعيلي يختتم معسكر قطر بالفوز على مشيرب
الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 22:33
كتب : FilGoal
تغلب الإسماعيلي على مشيرب القطري بهدف دون رد في ختام مبارياته الودية بمعسكره في قطر.
وأقيمت المباراة على ملعب جامعة قطر.
وسجل خالد النبريص هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 77.
وبدأ الدراويش بتشكيل مكون من: أحمد عادل - عبد الكريم مصطفى - محمد عمار - عماد حمدي - محمد نصر - نادر فرج - محمد عبد السميع - محمد حسن - محمد بيومي - مروان حمدي - خالد النبريص.
وفي الشوط الثاني شارك إريك تراوري وحاتم سكر وهشام محمد وعمر القط.
وخاض الإسماعيلي هذه المباراة بزي التدريبات، على أن يظهر الزي الأساسي للموسم الجديد مع انطلاق الدوري.
ويبدأ الإسماعيلي منافسات الدوري بمواجهة غزل المحلة يوم 2 نوفمبر في الجولة الأولى.
وتعود بعثة الإسماعيلي غدا -السبت- إلى القاهرة.
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