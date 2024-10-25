نيجيري جديد.. الجونة يضم صامويل أوجو

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 22:13

كتب : FilGoal

أوجو صامويل

أعلن نادي الجونة ضم النيجيري صامويل أوجو قادما من بيراميدز.

أوجو صامويل

النادي : بيراميدز

الجونة

الجناح النيجيري صاحب الـ 21 عاما انضم لبيراميدز في يناير 2023 قادما من ريمو ستارز.

وشارك أوجو مع بيراميدز خلال الموسم الماضي في 3 مباريات كانت جميعها في بطولة كأس الرابطة المصري وتمكن من تسجيل هدفا.

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ومنذ الانضمام لبيراميدز لم يشارك اللاعب سوى في 8 مباريات.

وأصبح أوجو خامس نيجيري في صفوف الجونة بعد كل من كريستيان أوبينا وفيفور أكيم وشامسو كبير وأوريبي تاييو.

وضم الجونة كذلك مع محمود حسونة ومحمد محمود وبلال السيد وحسين ياسين وسيف شيكا وأحمد العش وفيفور أكيم وأحمد مجدي "كهربا" ومحمد علاء وعمرو شعبان، وعصام صبحي وعلي الزاهدي وحسن شاهين.

وأنهى الجونة الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر، قبل الخروج أمام بيراميدز برباعية نظيفة.

ويقود الجونة علاء عبد العال منذ صيف 2023 ويستمر في مهام عمله حتى الآن.

صامويل أوجو بيراميدز الدوري المصري الجونة
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