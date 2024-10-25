نيجيري جديد.. الجونة يضم صامويل أوجو

أعلن نادي الجونة ضم النيجيري صامويل أوجو قادما من بيراميدز.

أوجو صامويل النادي : بيراميدز الجونة

الجناح النيجيري صاحب الـ 21 عاما انضم لبيراميدز في يناير 2023 قادما من ريمو ستارز.

وشارك أوجو مع بيراميدز خلال الموسم الماضي في 3 مباريات كانت جميعها في بطولة كأس الرابطة المصري وتمكن من تسجيل هدفا.

ومنذ الانضمام لبيراميدز لم يشارك اللاعب سوى في 8 مباريات.

وأصبح أوجو خامس نيجيري في صفوف الجونة بعد كل من كريستيان أوبينا وفيفور أكيم وشامسو كبير وأوريبي تاييو.

نرحـب بالاعب النيـچـيري أوچـو صـامويـل فى الجـونة. 🦅🇳🇬 Welcome To Gouna, Ojo 🦅🇳🇬#OjoXElGouna#TheGounies pic.twitter.com/nKMjqhGbnO — El Gouna FC (@GounaFC) October 25, 2024

وضم الجونة كذلك مع محمود حسونة ومحمد محمود وبلال السيد وحسين ياسين وسيف شيكا وأحمد العش وفيفور أكيم وأحمد مجدي "كهربا" ومحمد علاء وعمرو شعبان، وعصام صبحي وعلي الزاهدي وحسن شاهين.

وأنهى الجونة الموسم الماضي من الدوري المصري في المركز 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر، قبل الخروج أمام بيراميدز برباعية نظيفة.

ويقود الجونة علاء عبد العال منذ صيف 2023 ويستمر في مهام عمله حتى الآن.