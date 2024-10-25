كأس إنتركونتنينتال - تذكرتي توضح إرشادات دخول مباراة الأهلي والعين

كشفت شركة "تذكرتي" إرشادات حضور مباراة الأهلي والعين لتسهيل عملية دخول استاد القاهرة.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وجاءت الإرشادات من شركة تذكرتي كالتالي

- الالتزام بالحضور في موعد فتح الأبواب الساعة 2 ظهراً لتسهيل عملية دخول الاستاد.

- لن يسمح بالدخول بتذكرة غير مطابقة ببطاقة تذكرتي FAN ID الخاصة بك.

- لن يسمح بدخول حاملي الدعوات بدون بطاقة تذكرتي FAN ID لموسم 2024-25.

- عدم التواجد في محيط الاستاد بدون التذكرة وتذكرتي FAN ID الخاصة بك.

- ارتداء بطاقة تذكرتي FAN ID قبل الدخول من بوابات الاستاد.

- التزام كل مشجع بالدرجة المخصصة له.

- لا يمكن نقل ملكية التذكرة من شخص إلى شخص آخر بأي حال من الأحوال.

إرشادات مباراة 'النادي الأهلي و نادي العين الإماراتي' لتسهيل عملية دخول الستاد🏟️🪪 لاستلام التذكرة و تذكرتي Fan ID https://t.co/HeReTRluP5 📞15355 pic.twitter.com/VCBlwL3Jjb — Tazkarti (@Tazkarti) October 25, 2024

قبل أيام، كشف الأهلي التفاصيل الكاملة للترتيبات الخاصة بمواجهة العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال.

وعقد سعد شلبي للدير التنفيذي للنادي الأهلي، اجتماعا مع دوتشيو تيكاتشي المنسق العام لنادي العين الإماراتي، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي مع العين في بطولة إنتركونتيننتال.

واستجاب الأهلي بحسب موقعه الرسمي لكافة طلبات النادي الإماراتي فيما يخص ترتيبات المباراة، منها تخصيص للمقصورة الزجاجية بالكامل لكبار للمسؤولين في نادي العين بالإضافة إلى الأماكن المخصصة لمجلس إدارة الأشقاء في المقصورة الشرفية.

كما تم تخصيص 2200 مقعد للجمهور الإماراتي، بالإضافة إلى 300 مقعد VIP، فضلا عن الأماكن الخاصة بالبدلاء من اللاعبين وبقية الطاقم الإداري والطبي.

فيما تحدد للمران الرئيسي لنادي العين في الثامنة مساء يوم 28 أكتوبر الجاري باستاد القاهرة.

وأعلنت قنوات إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية إذاعة المباراة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.