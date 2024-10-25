السادس عشر.. مودرن سبورت يضم إبراهيم محفوظ أجاسا

أعلن نادي مودرن سبورت ضم النيجيري إبراهيم محفوظ أجاسا.

جاء التعاقد مع اللاعب بعد جلسة مع هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وموافقة طلعت يوسف المدير الفني.

أجاسا (19 عاما) يجيد اللعب في مركز الجناح، وارتدى قميص هيبزيباه النيجيري.

وسبق أن أعلن مودرن سبورت من قبل ضم 15 لاعبا جديدا.

وجاءت صفقات مودرن سبورت كالتالي:

محمد مجدي قادما من الداخلية (حارس مرمى)

كريم عماد قادما من حرس الحدود (حارس مرمى)

محمد دسوقي قادما من الإسماعيلي (ظهير أيسر)

طارق محمد قادما من سبورتنج (مدافع)

نادر هشام قادما من وادي دجلة (ظهير أيسر)

فريديرك كيسي قادما من أكرا ليونز الغاني (وسط)

عبد الله حافظ قادما من أركا جدينيا البولندي (وسط)

عبد الرحمن أسامة "شيكا" قادما من الإنتاج الحربي (لاعب وسط)

محمد أميسي قادما من بلدية المحلة (جناح)

أحمد مصطفى قادما من سموحة (جناح )

محمد مسعد قادما من منتخب السويس (جناح)

محمد صبري قادما من بروكسي (وسط).

ويستهل مودرن سبورت الموسم يوم الخميس المقبل بلقاء إنبي في الجولة الأولى من الدوري المصري.