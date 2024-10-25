طبيب الزمالك يكشف موقف بنتايك وشحاتة.. ونتيجة الأشعة المقطعية لمحمد السيد

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك عن خضوع محمد السيد لاعب وسط الأبيض لأشعة مقطعية على المخ وفحوصات طبية، بعد إصابته خلال مباراة الأهلي في نهائي السوبر المحلي.

وقال أسامة في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك: "الفحوصات أثبتت سلامة اللاعب من أي إصابة".

وكشف "محمد شحاتة ومحمود بنتايك يعانيان من إجهاد عضلي، وسيكون الثنائي جاهزا للمباريات المقبلة".

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الاثنين المقبل، استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة مباراة البنك الأهلي المقرر لها الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وخسر الزمالك نهائي كأس السوبر المصري أمام الأهلي بركلات الترجيح 7-6، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسجل للأبيض عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد وناصر منسي وأحمد سيد زيزو ومحمد حمدي وكونراد ميشالاك، فيما أهدر حمزة المثلوثي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وعمر جابر.

وكان الزمالك قد تأهل للنهائي بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.