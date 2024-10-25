جيسوس يكشف كيفية تجهيز نيمار للفترة المقبلة

كشف جورج جيسوس المدير الفني لـ الهلال كيفية تجهيز نيمار للعودة للمشاركة في المباريات.

ويستعد الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي للقاء التعاون غدا السبت في الجولة الثامنة.

وقال البرتغالي في المؤتمر الصحفي: "لن نستعجل عودة نيمار وسنوظفه تدريجيا، وعدم تسجيله في قائمة الفريق محليا مناسب لكي نجهزه بشكل تدريجي".

وشدد "هذه المرحلة مهمة له بدنيا وذهنيا لكي يعود لكامل جاهزيته، وسينضم لمنتخب البرازيل الشهر المقبل، وعندما نصل إلى يناير 2025 سيكون في أفضل جاهزية".

وعاد نيمار للمشاركة بعد عام من الغياب بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ولم يقيد الهلال نجمه البرازيلي في القائمة المحلية بينما يتواجد في القائمة الآسيوية، إذ شارك كبديل ضد العين في الفوز 5-4 في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأضاف "ياسين بونو قريب من العودة، ولكن غير جاهز لمباراة التعاون، من الممكن أن يغيب مباراة أو 2".

وأتم "هو حارس مهم للفريق من النواحي التكتيكية للدفاع والتقدم إلى الأمام بالملعب وإمكانياته واحد ضد واحد وتنظيمه للدفاع".

ويتواصل غياب بعدما تعرض للإصابة مع منتخب المغرب في التوقف الدولي.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 21 نقطة من 7 مباريات.