منافس الأهلي - كريسبو: نشعر بالإحباط بالتعادل مع دبا الحصن.. ولدينا مشكلة

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 19:45

كتب : FilGoal

كريسبو مدرب الدحيل

أوضح هيرنان كريسبو المدير الفني لـ العين الإماراتي سبب معاناة فريقه ضد الفرق المتوسطة.

وتعادل العين مع دبا الحصن متذيل الترتيب بنتيجة 1-1 في الجولة السادسة من المسابقة.

وقال الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي: "نشعر بالإحباط بهذه النتيجة، الأداء كان منخفضا ولو كان لدينا لاعبين جاهزين ومرتاحين بدنيا كان الأمر سيكون أفضل".

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وأضاف "كل الإيقاع متراخي قليلا، ومن يريد الفوز عليه بذل مجهود أكبر، في الشوط الثاني خلقنا بعض الفرص وهذه كانت النتيجة".

وأتم "أعرف أن لدينا مشكلة في مواجهة الفرق المتوسطة وعلينا أن نتطور في اللعب ضدهم، لكن في المباريات عالية المستوى والمهمة لدينا الإمكانيات واللاعبين الذي يلعبون بضغط وجدية، لابد أن نكون صبورين لأن لدينا لاعبين شباب لابد من منحهم الفرصة".

والتقى الفريقان في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي، قبل أن يسافر العين للقاهرة لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال يوم الثلاثاء المقبل.

ودفع الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لـ العين بتشكيل كامل من اللاعبين البدلاء والذين لم يواجهوا الهلال الأربعاء الماضي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

التعادل أبقى العين في المركز السادس برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، بفارق 7 نقاط عن الشارقة وشباب أهلي دبي.

فيما حصد دبا الحصن أول نقطة له هذا الموسم وأصبح في المركز الثالث عشر.

ولم يحقق العين الفوز سوى مرة وحيدة في آخر 5 مباريات إذ خسر 3 مباريات وتعادل في 1.

يذكر أن العين سيواجه الأهلي يوم الثلاثاء المقبل والفائز من تلك المباراة سيصل لنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال لمواجهة الفائز من بطل أمريكا الجنوبية والشمالية في قطر بشهر ديسمبر المقبل.

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