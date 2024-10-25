القسم الثاني (ب) - 4 أندية بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الثالثة

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 18:51

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

انتهت مباريات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني (ب) للمجموعات الست، وحققت أندية الألومنيوم ومصر للمقاصة ومسار 9 نقاط من 3 مباريات بينما حقق الأولمبي 6 نقاط من مباراتين.

ويصعد أول ثلاثة أندية من كل مجموعة لخوض دورة ترقي تضم 6 أندية، مقسمة على 3 مجموعات بواقع (3 من المجموعة الأولى و3 من الثانية) و(3 من الثالثة و3 من الرابعة) و(3 من الخامسة و3 من السادسة)

ويتأهل الثلاثي المتصدر لدورة الترقي لدوري المحترفين في الموسم المقبل

أخبار متعلقة:
القسم الثاني ب - مالية كفر الزيات يحتج على حكم مباراة تلا القسم الثاني ب - إقالتان مع نهاية الجولة الثانية.. وانتصارات عديدة في الـ 6 مجموعات القسم الثاني ب - محمد عبد الله مديرا فنيا لنادي نبروه القسم الثاني ب - أحمد أبو مسلم مدربا لـ كيما أسوان

وكانت نتائج الجولة الثالثة كالتالي

المجموعة الأولى

قوص 0-3 المدينة المنورة

طهطا 3-0 كيما أسوان

الأقصر 0-0 مكادي

الألومنيوم 2-0 شبان قنا

النصر للتعدين 1-1 مركز شباب سوهاج

يتصدر الألومنيوم المجموعة بـ 9 نقاط ثم الأقصر 7 ثم طهطا 6

المجموعة الثانية

شباب طامية 1-1 الواسطى

أسمنت أسيوط 1-0 تليفونات بني سويف

نجوم مصر 2-0 البداري

الفيوم 1-2 مسار

مصر للمقاصة 1-0 المنيا

يتصدر مصر للمقاصة ومسار بتسع نقاط ثم أسمنت أسيوط بـ 6 نقاط

المجموعة الثالثة

المستقبل 0-0 النصر

بورفؤاد 3-2 الشرقية

العبور 2-1 نجمة سيناء

الشمس 0-0 جنوب سيناء

6أكتوبر بسيناء 1-1 المريخ

يتصدر العبور والنصر والشمس بسبع نقاط

المجموعة الرابعة

بنها 2-1 دياموند

ألو إيجيبت 1-2 تيم إف سي

ج شبين 0-0 إيسترن كومباني

النجوم 3-1 اتحاد الشرطة

الإنتاج الحربي 2-2 البلاستيك

يتصدر تيم بـ 7 نقاط ثم الإنتاج الحربي وإيسترن كومباني بـ 5 نقاط

المجموعة الخامسة

ميجا سبورت 1-1 نبروه

بيلا 1-0 دكرنس

دمياط 0-2 كفر الشيخ

مالية كفر الزيات 0-0 شباب تلا

صيد المحلة 0-2 شباب القزازين

يتصدر صيد المحلة وكفر الشيخ وبيلا برصيد 6 نقاط

المجموعة السادسة

دلفي 0-0 الحمام

المجد السكندري 0-0 الهلال

أصحاب الجياد 0-3 طلائع الأسطول

الأوليمبي 5-0 الزهور

دمنهور 1-1 شباب كوم حمادة

ويتصدر طلائع الأسطول بـ 7 نقاط ثم الأولمبي بـ 6 نقاط ثم المجد بـ 5 نقاط

القسم الثاني ب الدرجة الثانية
نرشح لكم
القسم الثاني ب - محللة أداء مسار تتسلق سطح مبنى من الدور الثامن لمتابعة عملها القسم الثاني ب - نبيل محمود يقود دكرنس فنيا القسم الثاني ب - مالية كفر الزيات يحتج على حكم مباراة تلا عبد الحليم علي مديرا فنيا لنادي إيسترن أليكس دوري المحترفين - أيمن المزين مديرا فنيا لـ المنصورة دوري المحترفين - أسوان يعود من القاهرة بفوز صعب على الترسانة دوري المحترفين – تعادل أول للمقاولون.. وفوز القناة على ديروط انتهت دوري المحترفين - الترسانة (0)-(1) أسوان
أخر الأخبار
برائعة محرز.. أهلي جدة يتعادل مع الأخدود 3 ساعة | الدوري المصري
طريق الأهلي - تحديد الملعب المستضيف لمباريات كأس إنتركونتنينتال 3 ساعة | الكرة المصرية
القسم الثاني ب - محللة أداء مسار تتسلق سطح مبنى من الدور الثامن لمتابعة عملها 3 ساعة | القسم الثاني
غلق باب القيد الصيفي قبل بداية موسم 2024-25 من الدوري المصري 4 ساعة | الدوري المصري
الدوري الإنجليزي - وود يقود نوتنجهام للارتقاء للمركز الخامس بالفوز على ليستر سيتي 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
مصري جديد في ليبيا.. خالد جلال مدربا لـ التحدي 5 ساعة | الوطن العربي
تنس طاولة - إنجاز تاريخي.. هنا جودة تطيح بالصينية المصنفة السادسة على العالم في مونبلييه 5 ساعة | رياضات أخرى
187.. جميع صفقات الدوري المصري 2024-2025 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة