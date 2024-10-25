القسم الثاني (ب) - 4 أندية بالعلامة الكاملة بعد نهاية الجولة الثالثة

انتهت مباريات الجولة الثالثة من دوري القسم الثاني (ب) للمجموعات الست، وحققت أندية الألومنيوم ومصر للمقاصة ومسار 9 نقاط من 3 مباريات بينما حقق الأولمبي 6 نقاط من مباراتين.

ويصعد أول ثلاثة أندية من كل مجموعة لخوض دورة ترقي تضم 6 أندية، مقسمة على 3 مجموعات بواقع (3 من المجموعة الأولى و3 من الثانية) و(3 من الثالثة و3 من الرابعة) و(3 من الخامسة و3 من السادسة)

ويتأهل الثلاثي المتصدر لدورة الترقي لدوري المحترفين في الموسم المقبل

وكانت نتائج الجولة الثالثة كالتالي

المجموعة الأولى

قوص 0-3 المدينة المنورة

طهطا 3-0 كيما أسوان

الأقصر 0-0 مكادي

الألومنيوم 2-0 شبان قنا

النصر للتعدين 1-1 مركز شباب سوهاج

يتصدر الألومنيوم المجموعة بـ 9 نقاط ثم الأقصر 7 ثم طهطا 6

المجموعة الثانية

شباب طامية 1-1 الواسطى

أسمنت أسيوط 1-0 تليفونات بني سويف

نجوم مصر 2-0 البداري

الفيوم 1-2 مسار

مصر للمقاصة 1-0 المنيا

يتصدر مصر للمقاصة ومسار بتسع نقاط ثم أسمنت أسيوط بـ 6 نقاط

المجموعة الثالثة

المستقبل 0-0 النصر

بورفؤاد 3-2 الشرقية

العبور 2-1 نجمة سيناء

الشمس 0-0 جنوب سيناء

6أكتوبر بسيناء 1-1 المريخ

يتصدر العبور والنصر والشمس بسبع نقاط

المجموعة الرابعة

بنها 2-1 دياموند

ألو إيجيبت 1-2 تيم إف سي

ج شبين 0-0 إيسترن كومباني

النجوم 3-1 اتحاد الشرطة

الإنتاج الحربي 2-2 البلاستيك

يتصدر تيم بـ 7 نقاط ثم الإنتاج الحربي وإيسترن كومباني بـ 5 نقاط

المجموعة الخامسة

ميجا سبورت 1-1 نبروه

بيلا 1-0 دكرنس

دمياط 0-2 كفر الشيخ

مالية كفر الزيات 0-0 شباب تلا

صيد المحلة 0-2 شباب القزازين

يتصدر صيد المحلة وكفر الشيخ وبيلا برصيد 6 نقاط

المجموعة السادسة

دلفي 0-0 الحمام

المجد السكندري 0-0 الهلال

أصحاب الجياد 0-3 طلائع الأسطول

الأوليمبي 5-0 الزهور

دمنهور 1-1 شباب كوم حمادة

ويتصدر طلائع الأسطول بـ 7 نقاط ثم الأولمبي بـ 6 نقاط ثم المجد بـ 5 نقاط