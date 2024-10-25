منافس الأهلي – العين يفرط في نقطتين أمام دبا الحصن بعودة متأخرة

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 18:06

كتب : FilGoal

العين الإماراتي

أسقط العين نقطتين أمام مضيفه دبا الحصن بتعادل يحدث لأول مرة في تاريخ مواجهات الفريقين بنتيجة 1-1.

والتقى الفريقان في الجولة السادسة من الدوري الإماراتي، قبل أن يسافر العين للقاهرة لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال يوم الثلاثاء المقبل.

ودفع الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لـ العين بتشكيل كامل من اللاعبين البدلاء والذين لم يواجهوا الهلال الأربعاء الماضي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

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وقاد التوجولي لابا كودوجو هجوم الزعيم العيناوي في اللقاء أساسيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني أشرك كريسبو كل من يحيى نادر وكاكو وسفيان رحيمي وماتياس بالاسيوس.

وفي الدقيقة 72 سجل أسامة حدادي هدف دبا الحصن الأول من علامة الجزاء.

ويعد ذلك أول هدف يسجله دبا الحصن في شباك العين في تاريخ مواجهات الفريقين بجميع المنافسات.

وأهدر لابا كودوجو في الدقيقة 87 ركلة جزاء أعلى العارضة بعدما تحصل عليها رحيمي.

وفي الدقيقة 90+3 سجل لابا هدف التعادل بعدما حوّل عرضية فيليبي سالوموني في الشباك بتسديدة أرضية غالطت الحارس وسكنت الشباك.

هدف رفع رصيده لـ 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري بالتساوي مع كايو وعادل تاعرابت وسردار أزمون والوحدة ويوسوفا نياكاتي.

التعادل أبقى العين في المركز السادس برصيد 8 نقاط من 5 مباريات، بفارق 7 نقاط عن الشارقة وشباب أهلي دبي.

فيما حصد دبا الحصن أول نقطة له هذا الموسم وأصبح في المركز الثالث عشر.

ولم يحقق العين الفوز سوى مرة وحيدة في آخر 5 مباريات إذ خسر 3 مباريات وتعادل في 1.

يذكر أن العين سيواجه الأهلي يوم الثلاثاء المقبل والفائز من تلك المباراة سيصل لنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال لمواجهة الفائز من بطل أمريكا الجنوبية والشمالية في قطر بشهر ديسمبر المقبل.

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