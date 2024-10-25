وصول بعثة الزمالك من الإمارات.. وقرار من جوميز

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 16:58

كتب : إبراهيم رمضان

سيف الجزيري - بعثة الزمالك

وصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة قادمة من الإمارات، عقب المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وحل الزمالك ثانيا في بطولة السوبر بعدما خسر من الأهلي في المباراة النهائية بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

واستضافت الإمارات بطولة السوبر المصري خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري.

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واستغرقت رحلة الطيران حوالي ثلاث ساعات ونصف تقريباً من مطار أبو ظبي إلى مطار القاهرة الدولي.

وقرر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة يومين عقب الاتتهاء من المشاركة في بطولة السوبر المصري.

وقرر جوميز استئناف التدريبات يوم الإثنين تحضيرا لمواجهة البنك الأهلي في الأول من نوفمبر ضمن الجولة الأولى من الدوري.

ويلعب الزمالك أمام البنك الأهلي، في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك السوبر المصري
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