مؤتمر أرتيتا: ليفربول ليس الاختبار الأصعب لي.. ولم أرغب أن يكون هذا موقفنا قبل المباراة

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال أن مباراة ليفربول ليست الاختبار الأصعب له.

ويستعد أرسنال لمواجهة منافسه ليفربول في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "لم نكن نريد في أن يكون هذا موقفنا قبل مواجهة ليفربول، لكننا محظوظون لأن لدينا الفريق الذي يستطيع الرد في المواقف الصعبة".

وأضاف "لا نشعر بالأسف على أنفسنا، بل نواجه الأمر ونعلم كم نحن جيدون".

وتابع "الشراكة بين ويليام ساليبا وجابرييل ماجاليس كانت مستقرة، لكن علينا إيجاد حل".

وأكمل "مباراة ليفربول كبيرة ونحن نحب هذا النوع من المباريات في ملعب الإمارات، الفريق يتطلع إليها حقا، أرني سلوت يسير بخطى جيدة، ليفربول تنافسي منذ 9 أعوام".

وأنهى حديثه قائلا: "ليفربول ليس الاختبار الأصعب بالنسبة لي، مررنا بلحظات صعبة للغاية ومليئة بالتحديات ولكن لا أعتقد أن هذه واحدة منها".

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.

ويأتي أرسنال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

وخسر أرسنال ضد بورنموث في الجولة الماضية بهدفين دون رد، وشهد اللقاء طرد مباشر لساليبا.