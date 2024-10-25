مؤتمر فليك - عن أول كلاسيكو وإيقاف مبابي وفينسيوس.. ونجم يسير في الطريق الصحيح

يثق هانز فليك مدرب برشلونة في قدرات فريقه قبل خوض الكلاسيكو المرتقب أمام ريال مدريد وهو الأول للمدرب الألماني مع الفريق الكتالوني.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد غدا السبت ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وقال فليك في مؤتمر صحفي: "أول كلاسيكو؟ لا أفكر بشأن ذلك كثيرا، هدفي أن أحضر الفريق بشكل مثالي. نحن متحفزون لخوض هذه المباراة الكبيرة".

وأضاف "لدينا أفكارنا لإيقاف لاعبين مثل مبابي وفينيسيوس، علينا التأقلم مع ظروف كل مباراة، وفي النهاية، أنا مؤمن بفريقي وأسلوب لعبي".

وأضاف "تعثرنا قليل أمام بايرن بعد تلقينا هدفا، لكننا عدنا بعد ذلك، وهذا مؤشر جيد يدل على أن هناك إيمانا بأنفسنا".

وتابع "فلسفتنا هى تطبيق الضغط العالي ومحاولة انتزاع الكرة من الخصم. علينا أن نبقى قريبين دون مساحات كبيرة بين اللاعبين. كما قلت، أنا أثق بهذا الفريق لدينا جودة عالية، ونريد إظهار ذلك دائما".

وواصل "لامين يامال يلعب بشكل رائع، وأمام بايرن أجاد استغلال المساحات بشكل مثالي. إنه لاعب مذهل، وسمعت في ميونيخ، أنهم منبهرون بما يفعله هذا الشاب".

وأتم "رؤية كوبارسي كيف يلعب أمر رائع. لكن مواصلة العمل بجد ليصل لأعلى مستوى ويقدم الأفضل للفريق. هو في الطريق الصحيح".

برشلونة حقق فوزا عريضا على بايرن ميونيخ بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا في تجربته الاخيرة قبل مواجهة ريال مدريد.

وكان آخر مباراتين في الدوري بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانيتاجو برنابيو قد انتهيا بفوز ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاثة نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.