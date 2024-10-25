نتفليكس تطرح وثائقي عن الدوري السعودي بعد جذب نجوم العالم

تستعد نتفليكس لإطلاق مسلسلها الوثائقي المرتقب "الدوري السعودي" الذي يُعرض حصريًا على نتفليكس في 21 نوفمبر.

ويمنح هذا المسلسل المشاهدين فرصة فريدة لاستكشاف أسرار دوري يطمح إلى أن يصبح من بين الأفضل في العالم والتعرف على التحول الكبير الذي تشهده الساحة الكروية السعودية مع انضمام أساطير عالمية مؤثرة.

ويأخذكم هذا المسلسل الوثائقي الذي يأتي في ست حلقات آسرة من إنتاج شركة "Whisper"، في رحلة شيقة تشاهدون خلالها لقاءات حصرية مع أبرز اللاعبين والمدربين والمحللين من موسم 2023/2024 وتنتقلون إلى قلب المنافسة المشتعلة بين أندية الكرة السعودية: الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، والاتفاق، وهم يشقون طريقهم نحو اقتناص لقب الدوري السعودي للمحترفين.

لكنه لا يقتصر على الأندية وحدها، بل يخوض في تفاصيل الرحلات الشخصية لنجوم العالم الذين كتبوا قصصًا جديدة في الملاعب السعودية – من كريستيانو رونالدو في صفوف النصر، إلى نيمار قائد الهلال، وكريم بنزيما مهاجم الاتحاد وصولاً إلى أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد الذي يقود دفة الاتفاق.

وعلى الجانب الآخر، يستعرض المسلسل التحديات التي واجهها نجوم الكرة السعودية في سعيهم لإثبات تفوقهم، مثل سالم الدوسري (الهلال)، وفراس البريكان (أهلي جدة)، وطلال حاجي (اتحاد جدة)، وعبد الرحمن غريب (النصر).

وبين المباريات المصيرية والهُتافات الجماهيرية الصاخبة، عش حالة فريدة من الشغف الذي يطغى على هذا الدوري ويجعله نابضًا بالحياة.

شاهدوا الإعلان التشويقي المثير واستعدوا للعرض الأول للمسلسل الوثائقي "الدوري السعودي" في 21 نوفمبر، واقتحموا عالم مليء بالدراما والإثارة، والسعي المستمر نحو اقتناص لقب الدوري السعودي للمحترفين!.

نبذة عن الدوري السعودي

رابطة الدوري السعودي للمحترفين (SPL) هي الجهة المنظمة لمنافسات دوري كرة القدم للمحترفين في المملكة العربية السعودية، والذي يُصنّف كأقوى دوري في آسيا بحسب تقييم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC).

وتسعى الرابطة إلى خلق تجربة تتجاوز الـ90 دقيقة داخل حدود الملعب، إذ تعمل على تحويل كل جولة إلى حدث رياضي ترفيهي ثقافي. وتركز الرابطة في رسالتها على تطوير الرياضة وتنمية المواهب، وربط المنافسة بالمجتمع والثقافة، لرسم قصة شغف تتردد أصداؤها في بين الجماهير.

في عام 2023، أطلقت الرابطة استراتيجية التحوّل الخاصة بها، والتي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، بهدف وضع الدوري ضمن مصاف الأفضل عالمياً.

تركز هذه الاستراتيجية على دعم المواهب الشابة، واستقطاب أفضل اللاعبين الدوليين، وتحسين حوكمة الأندية، مما يسهم في رفع مستوى التنافسية داخل وخارج الملعب.

وبالتزامها بالابتكار والتميز، تسعى الرابطة لخلق إرث كروي يتجاوز حدود اللعبة، ويسهم في نمو الرياضة والوطن.