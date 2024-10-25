مؤتمر جوارديولا: هؤلاء لن يتواجدوا ضد ساوثامبتون.. ومواجهة الفرق الأقوى أفضل لهذا السبب

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 16:00

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي غياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة، وعلى الجانب الآخر يفضل اللعب ضد الفرق الأقوى في الدوري.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه ساوثامبتون في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "لا يزال كيفين دي بروين وكايل ووكر وجيريمي دوكو وجاك جريليش غير متاحين للإصابة، لا أعرف توقيت عودتهم".

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وأضاف "بعد مباريات دوري أبطال أوروبا، أفضل اللعب مع الفرق الأفضل في جدول الترتيب لأنك تركز أكثر ويكون للخصم الشجاعة للعب بالكرة، عانينا ضد ولفرهامبتون المتذيل للفوز".

وأكمل "لست قلقا على فيل فودين لأن لديه موهبة طبيعية لا تصدق وسيتغلب على الصدمة التي يشعر بها، سعيد بكونه يشعر بالراحة بعد التسجيل ضد سبارتا براج".

وتابع "إنه أمر جيد ألا نخسر لعامين متتاليين على أرضنا في الدوري الإنجليزي، إذا لم نكن كذلك لما توجنا بالبطولة عدة مرات".

وأنهى حديثه قائلا: "أحب في سافينيو أنه يريد أن يكون أفضل لاعب على أرض الملعب ويجرب أشياء جديدة، لديه الشجاعة للمشاركة في اللعب، هو لا يسجل الأهداف، لكنه يحاول".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة.

ويبتعد سيتي عن ليفربول المتصدر بفارق نقطة واحدة فقط، وثلاث عن أرسنال وأستون فيلا صاحبي المركز الثالث والرابع بالترتيب.

بينما يأتي ساوثامبتون في المركز الـ19 أي قبل الأخير بنقطة واحدة.

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