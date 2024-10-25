قبل مواجهة الأهلي.. العين يحتفظ بأوراقه الرابحة في تجربته الأخيرة

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 15:39

كتب : FilGoal

سفيان رحيمي - العين - الهلال

احتفظ هيرنان كريسبو مدرب العين الإماراتي بأوراقه الرابحة في تجربته الأخيرة قبل مواجهة الأهلي.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

ولكن العين سيواجه دبا الحصن اليوم الجمعة ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

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ودخل كريسبو مباراة دبا الحصن بتشكيلة من اللاعبين البدلاء، فيما احتفظ بالقوام الرئيسي على مقاعد البدلاء على غرار سفيان رحيمي وأليخاندرو كاكو.

فيما تواجد التوجولي لابا كودجو في التشكيل الأساسي للعين أمام دبا الحصن في محاولة لتجهيزه بعد عودته من إصابة طويلة.

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وأعلنت شركة تذكرتي نفاد تذاكر الجمهور لمباراة الأهلي ضد العين الإماراتي في الدور الأول لبطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية.

وتم طرح التذاكر مساء أول أمس الإثنين واستمرت لأقل من 48 ساعة على موقع تذكرتي قبل أن تنفد.

وأعلنت قنوات إم بي سي مصر وأون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية إذاعة المباراة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.

إنتر كونتيننتال الأهلي العين
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