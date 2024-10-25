قائمة ريال مدريد - عودة دياز وتواجد أول لـ مبابي ضد برشلونة

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 15:25

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتالانتا - السوبر الأوروبي 2024

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة خصمه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.

وعاد براهيم دياز إلى القائمة بعد الإصابة التي عانى منها وغاب على إثرها فترة عن الفريق.

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ويتواجد كيليان مبابي لأول مرة في قائمة الفريق ضد برشلونة في مباراة رسمية بعد انضمامه الصيف الماضي للملكي.

ويغيب تيبو كورتوا بسبب إصابة في العضلة وكان من المتوقع عدم تواجده في كلاسيكو الأرض.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين – فران جونزاليز – سيرجيو ميستري

خط الدفاع: إيدير ميليتاو – لوكا فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – إندريك – براهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.

بينما يأتي برشلونة في الصدارة بـ27 نقطة.

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