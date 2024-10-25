قائمة ريال مدريد - عودة دياز وتواجد أول لـ مبابي ضد برشلونة
الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 15:25
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.
براهيم دياز
النادي : ريال مدريد
ويستعد ريال مدريد لمواجهة خصمه برشلونة في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 11 ضمن منافسات الدوري الإسباني السبت المقبل.
وعاد براهيم دياز إلى القائمة بعد الإصابة التي عانى منها وغاب على إثرها فترة عن الفريق.
ويتواجد كيليان مبابي لأول مرة في قائمة الفريق ضد برشلونة في مباراة رسمية بعد انضمامه الصيف الماضي للملكي.
ويغيب تيبو كورتوا بسبب إصابة في العضلة وكان من المتوقع عدم تواجده في كلاسيكو الأرض.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى: أندري لونين – فران جونزاليز – سيرجيو ميستري
خط الدفاع: إيدير ميليتاو – لوكا فاسكيز – خيسوس فاييخو – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلاند ميندي
خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس
خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – إندريك – براهيم دياز.
📋✅ ¡Nuestros convocados!
🆚 @FCBarcelona_es#ElClásico pic.twitter.com/FcZaMrFWJa— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 25, 2024
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة.
بينما يأتي برشلونة في الصدارة بـ27 نقطة.