مدرب روما يتحدث عن "صفر دقائق" هوميلز مع الفريق

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 15:03

كتب : FilGoal

ماتس هوميلز - روما

تحدث إيفان يوريتش المدير الفني لـ روما عن عدم مشاركة ماتس هوميلز لاعب الفريق في أي مباراة حتى الآن.

وفاز روما على منافسه دينامو كييف بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وقال المدرب الكرواتي للصحفيين: "أنا المسؤول عن ذلك، أرى هوميلز كبديل لإيفان نديكا، نديكا يسبقه في الترتيب بالنسبة لي، لكن سيحصل هوميلز على فرصته".

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ولم يلعب المدافع البالغ من العمر 35 عاما مع روما أبدا، إذ مر عليه دانييلي دي روسي ويوريتش في تدريب الذئاب ولم يحصل على أي دقيقة لعب معهما.

وظل في جميع مبارياته مع الفريق على مقاعد البدلاء، وغاب مرة واحدة ضد مونزا بسبب معاناته من الحمى.

وانضم اللاعب الألماني إلى روما في فترة الانتقالات الصيفية الماضية دون مقابل بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند.

ويحتل روما المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 4 نقاط.

ويأتي روما في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط.

وسيواجه روما خصمه فيورنتينا يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

روما ماتس هوميلز إيفان يوريتش الدوري الإيطالي الدوري الأوروبي
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