مؤتمر أنشيلوتي: مبابي سيلعب دورا كبير في الكلاسيكو.. ولا أريد المقارنة بين فليك وتشافي

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 14:28

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

يرى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن كيليان مبابي نجمه فريقه سيلعب دورا كبيرا خلال المواجهة المرتقبة ضد برشلونة.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال مدريد غدا السبت ضمن الجولة 11 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "برشلونة يقوم بعمل جيد للغاية. إنه فريق شجاع للغاية وعلينا أن نستعد للمباراة جيدا ونحاول لعبها بأفضل شكل ممكن"

وأضاف "النقد لا يزعجني، أنا أتفهمه جيدا، فهو موجود أيضا عندما تقدم مستوى جيد. نحن نجهز للمباراة بالطريقة الأنسب وعليك أن تلعب مباراة كاملة للفوز وسنحاول القيام بذلك".

وأجاب "خطة خاصة لإيقاف لامين يامال؟ لقد بدأ مسيرته بطريقة مذهلة. إنه لاعب خطير للغاية، لكننا نحن نحترم برشلونة كفريق جماعي كثيرا وتركيزنا على ذلك".

وشدد "فسلفة برشلونة مع فليك تغيرت قليلا. لا أريد المقارنة لأن تشافي قام أيضا بعمل رائع في برشلونة بطريقته الخاصة. لكن الفريق الآن يلعب بشكل مختلف".

وكان آخر مباراتين في الدوري بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانيتاجو برنابيو قد انتهيا بفوز ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ثلاثة نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

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