مؤتمر سلوت: سببان لعدم تلقي شباكنا الأهداف.. ومباراة أرسنال أصعب من تشيلسي وموقف المصابين

كشف أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول عن سبب عدم تلقي شباك فريقه الكثير من الأهداف.

ويستعد ليفربول لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.

وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ديوجو جوتا لا يزال غائبا بسبب الإصابة، من الممكن أن يعود الثنائي فيديريكو كييزا وكونور برادلي".

وأضاف "أليسون يتقدم بشكل جيد، لكن من غير المتوقع أن يعود قبل نهاية أكتوبر".

وأكمل "مباراة أرسنال ستكون أكثر صعوبة من تشيلسي لأنها خارج ملعبنا وندرك ذلك، خسارة المنافسين أو التغلب عليهم مهم دائما لأنه يؤثر في جدول الترتيب".

وشدد "لا أحد يعرف من سيكون أكبر المنافسين في هذه المرحلة المبكرة، لكن أعلم أن أرسنال سيكون منافسا كبيرا، لذلك الحصول على النقاط ضده هو المهم".

وأوضح "هناك سببان لعدم تلقي شباكنا الكثير من الأهداف، السبب الأول سيطرتنا على الكرة في معظم المباريات، وكذلك معدل عملنا وركضنا خلال الأوقات الصعبة في اللقاءات لا يصدق".

وتابع "اللاعبون يتمتعون بالخبرة الكافية للتعامل مع التحديات للعب 3 مباريات متتالية خارج أرضهم في الأسبوع، هذا ما اعتاد عليه الفريق، واللاعبون يعرفون كيفية الاعتناء بجسدهم".

وأنهى حديثه قائلا: "لم أتوقع أي شيء من نفسي، كنت أفكر فقط في الطريقة التي تجعلني أخرج أفضل ما في الفريق".

ويعتبر ليفربول الدفاع الأقوى في الدوري الإنجليزي إذ تلقت شباكه 3 أهداف فقط.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة.

ويأتي أرسنال في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.