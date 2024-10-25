رومانو: ميلان يبدأ محادثات تجديد عقد ريندرز.. ورغبة اللاعب

بدأ نادي ميلان عملية المفاوضات لتجديد عقد تيجاني ريندرز لاعب الفريق.

تيجاني ريندرز النادي : ميلان ميلان

وبالرغم من أن اللاعب سينتهي عقده في 2028، إلا النادي الإيطالي بدأ العملية التفاوضية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس، فإن ميلان تحدث مع وكيل اللاعب الهولندي، إذ تشعر إدارة النادي بالسعادة من مستواه.

وأوضح رومانو أن اللاعب سعيد للغاية في ميلان ولا يريد الرحيل.

وأفاد رومانو أن ميلان يعتبر اللاعب البالغ من العمر 26 عاما هو جزء أساسي من المشروع.

وتعاقد ميلان مع ريندرز في الصيف قبل الماضي مقابل 19 مليون يورو قادما من ألكامار الهولندي.

ولعب ريندرز 11 مباراة خلال الموسم الجاري وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وسجل ريندرز الهدفين ضد كلوب بروج في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وحصل ميلان على أول 3 نقاط في دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على كلوب بروج بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل ميلان مركز الـ25 في جدول ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط.

ويعتبر ريندرز من أصول إندونيسية من جهة والدته.