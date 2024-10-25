تقرير: رينار الأوفر حظا لتدريب السعودية.. والسنغال تدخل السباق

بات المدرب الفرنسي هيرفي رينار المرشح الأقرب لتولي تدريب منتخب السعودية.

ويعاني منتخب السعودية مؤخرا من النتائج في تصفيات كأس العالم 2026 تحت قيادة روبرتو مانشيني الذي أقيل من منصبه.

وبحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن رينار بات المرشح الأوفر حظا لتولي تدريب منتخب السعودية خلفا لمانشيني.

وأوضحت التقارير أن رينار يملك أيضا عرضا لتدريب منتخب السنغال ولم يتخذ قراه النهائي بشأن مستقبله التدريبي.

فيما ذكرت تقارير برازيلية أن البرازيلي تيتي مدرب البرازيل السابق أصبح ضمن أبرز الأسماء المرشحة لتولي تدريب منتخب السعودية.

ووفقا لشبكة UOL سبورت البرازيلية فإن جليمار فيلوز وكيل تيتي سافر إلى أوروبا لعقد مفاوضات أولية لتولي تدريب منتخب السعودية.

رينار قدم مع المنتخب السعودي نتائج جيدة أبرزها التأهل لكأس العالم قطر 2022، والفوز على حساب الأرجنتين بطل العالم في المباراة الافتتاحية بهدفين مقابل هدف.

وكان الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا للسيدات، كشف رغبته في العودة لتدريب منتخب رجال وخوض كأس العالم 2026.. طالع تصريحات رينار

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، بالفوز في مباراة وخسارة أخرى، وتعادل مباراتين.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة كالتالي:

اليابان 10 نقاط

أستراليا 5 نقاط

السعودية 5 نقاط

البحرين 5 نقاط

إندونيسيا 3 نقاط

الصين 3 نقاط