تصريحاته النارية مستمرة.. مورينيو: سأدرب متذيل إنجلترا والحكم أخبرني بشيء لا يصدق

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 12:26

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - فنربخشة

مورينيو هو مورينيو، في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وحتى تركيا، يبقى كما هو، خرج ليطلق تصريحات نارية ضد حكم مباراة فريقه فنربخشة ضد منافسه مانشستر يونايتد.

وتعادل مانشستر يونايتد ضد فرنبخشة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضد منافسات الدوري الأوروبي.

وقال المدرب البرتغالي لشبكة TNT Sports: "الاستئناف على طردي؟ إذا استأنفت فسأحصل على وقف 6 أشهر، منذ مباراة النهائي بين روما وإشبيلية لم يعد هناك ما يمكن القيام به".

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وأضاف "المستقبل بدون منافسات أوروبية أفضل وبالتالي لن أشعر بالانزعاج".

وتابع "أفضل شيء علي فعله هو عندما أغادر فنربخشة أن أذهب إلى متذيل ترتيب الدوري الإنجليزي لأنه لا يلعب في أوروبا، سأكون مستعدا لذلك خلال عامين".

وأكمل "الحكم أخبرني أنه يستطيع رؤية التحركات داخل منطقة الجزاء وفي نفس الوقت سلوكي على الخط، أهنئه لأنه لا يصدق على الإطلاق".

واختتم "خلال المباراة وبسرعة 100 ميل في الساعة، كان لديه عين على منطقة الجزاء وأخرى على سلوكي، لهذا السبب هو أحد أفضل الحكام في العالم"

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 21 في البطولة برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي فرنبخشة في المركز الـ14 برصيد 5 نقاط.

وحصل يونايتد على نقاطه من 3 تعادل وسجل 5 أهداف واستقبل نفس العدد.

وحقق يونايتد فوزا واحدا فقط في المباريات الـ11 الأخيرة في البطولات الأوروبية.

وفاز يونايتد بمباراة واحدة فقط في المباريات الـ7 السابقين في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.

جوزيه مورينيو فنربخشة الدوري الأوروبي مانشستر يونايتد
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