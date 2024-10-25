تين هاج: الحصول على نقطة من بورتو وفنربخشة جيد ولكن

يرى إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد أن حصول فريقه على نقطة واحدة من بورتو وفنربخشة في الدوري الأوروبي أمر جيد.

وتعادل مانشستر يونايتد ضد فرنبخشة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة ضد منافسات الدوري الأوروبي.

وقال المدرب الهولندي عقب مباراة فريقه للصحفيين: "الحصول على نقطة من بورتو وفنربخشة أمر جيد، لكن بالطبع نريد تحقيق الفوز في كل المباريات".

وأضاف "كان يجب أن نسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول، لكن فنربخشة أيضا خلق بعض الفرص وسببوا لنا المشاكل".

وأكمل "فنربخشة فريق قوي مع مدرب جيد، النقطة ليست سيئة".

واختتم "أعتقد أن هذه أفضل مباراة لمانويل أوجارتي، عليه أن يتعلم طريقة لعبنا، لكن سعيد بأدائه في المباراة".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز 21 في البطولة برصيد 3 نقاط.

بينما يأتي فرنبخشة في المركز الـ14 برصيد 5 نقاط.

وحصل يونايتد على نقاطه من 3 تعادل وسجل 5 أهداف واستقبل نفس العدد.

وحقق يونايتد فوزا واحدا فقط في المباريات الـ11 الأخيرة في البطولات الأوروبية.

وفاز يونايتد بمباراة واحدة فقط في المباريات الـ7 السابقين في جميع البطولات خلال الموسم الجاري.