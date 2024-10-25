بلان يكشف حقيقة خلافه مع نجم اتحاد جدة
الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 11:37
كتب : FilGoal
كشف لوران بلان مدرب اتحاد جدة حقيقة خلافه مع جناح الفريق عبد الرحمن العبود.
وقرر بلان استبعاد العبود من مواجهة الرياض رغم مستواه الجيد خلال الجولات الماضية.
وقال بلان في مؤتمر صحفي عقب مواجهة الرياض: "يجب علي اتخاذ القرار، ولا مفر من استبعاد بعض اللاعبين، وكان بينهم العبود هذه المرة، ولا توجد أي إشكالية معه على الإطلاق".
وفاز اتحاد جدة على الرياض بهدف بشق الأنفس في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي.
وسجل نجولو كانتي هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 47 من المباراة.
ووصل الاتحاد إلى النقطة رقم 21 متساويا مع الهلال المتصدر
لكن الفريق الأزرق تتبقى له مباراة يخوضها مع التعاون السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.
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