مواعيد مباريات الجمعة 25 أكتوبر - 5 دوريات كبرى.. وديانج يواجه رونالدو في الدوري السعودي

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 11:06

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

يشهد اليوم الجمعة مجموعة من المباريات القوية في مختلف المسابقات.

ويلعب ليستر سيتي أمام نوتنجهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 أكتوبر والقنوات الناقلة.

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وفي الدوري الإسباني يلعب إسبانيول ضد إشبيلية، فيما يلعب تورينو ضد كومو في الدوري الإيطالي.

وفي الدوري السعودي يلعب النصر بقيادة كريستيانو رونالدو ضد الخلود الذي يضم أليو ديانج معارا من الأهلي.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي × نوتينجهام فورست.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المبارة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

إسبانيول × إشبيلية.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.. وتذاع المبارة على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

تورينو × كومو.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع المبارة على قناة أبوظبي بريميوم 1.

الدوري الألماني

ماينز × بوروسيا مونشنجلادباخ.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.. وتذاع المبارة على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري الفرنسي

ستاد رين × لو هافر.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع المبارة على قناة بي إن سبورتس 4.

الدوري السعودي

الخلود × النصر.. قام المباراة في تمام الساعة السادسة و5 دقائق مساء.. وتذاع المبارة على قناة SSC SPORT EXTRA.

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رونالدو مباريات اليوم الدوري السعودي
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