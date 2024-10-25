ياسر إبراهيم يكشف مع من تواصل قبل السوبر المصري

كشف ياسر إبراهيم لاعب الأهلي مع من تواصل قبل مباراة السوبر المصري ضد الزمالك.

وتوج الأهلي باللقب رقم 15 والرابع على التوالي بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي الوقتي الأصلي والإضافي قبل أن يفوز الأهلي بنتيجة 7-6 عقب اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

وقال ياسر إبراهيم لاعب الأهلي عبر أبو ظبي الرياضية: "حققت لقبي الـ 18 مع الأهلي، وقبل المباراة تواصلت مع أولادي".

وأضاف "مالك ابني بكى بعد خسارة السوبر الإفريقي، وهو ما آثر فيّ، وكنت أريده ألا يتكرر نفس الشعور مرة أخرى".

وأتم "وأهديه وشقيقيه أحمد وسيلينا الميدالية الذهبية".

video:1

اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.