محمد فاروق: قرار إلغاء هدف الجزيري صحيح.. وهذا سبب عدم إجراء تغيير اضطراري

أبدى محمد فاروق رئيس لجنة الحكام سعادته بالأداء التحكيمي بقيادة أمين عمر في السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وتوج الأهلي باللقب رقم 15 والرابع على التوالي بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي الوقتي الأصلي والإضافي قبل أن يفوز الأهلي بنتيجة 7-6 عقب اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

وقال محمد فاروق رئيس لجنة الحكام عبر أون تايم سبورتس 2: "أمين عمر وطاقمه قدموا مباراة رائعة وأداء راقي وهذا رأي كل المسؤولين الموجودين".

وأضاف "حالة التسلل في هدف سيف الجزيري بها تأثير، ولذلك كان لابد من العودة لتقنية الفيديو، والقرار رائع من الـ VAR وأمين عمر، والقرار صحيح".

وأردف "في التعديلات الجديدة تحكيميا سيتم تطبيق التغيير الاضطراري في حالة إصابة لاعب بارتجاج في المخ بدءا من الموسم الجديد، ولم تطبق في مباراة السوبر لأنها تابعة للموسم الماضي، والطبيب هو من يحدد الإصابة وليس الحكم".

وكان مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد أبدى اندهاشه من رفض أمين عمر إجراء تغيير اضطراري للأهلي بعد تعرض يوسف أيمن لتدخل قوي مستوى الرأس مع محمد السيد لاعب وسط الزمالك في الأشواط الإضافية، خاصة بعد نهاية تغييرات الأهلي الـ 6.

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اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.