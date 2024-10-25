مؤتمر كولر: لعبنا مباراة رائعة أمام الزمالك ولم نصل لكفاءة 100%؟.. وموقف داري

يرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أن لاعبيه قدموا أداء رائع أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وتوج الأهلي باللقب رقم 15 والرابع على التوالي بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي الوقتي الأصلي والإضافي قبل أن يفوز الأهلي بنتيجة 7-6 عقب اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

وقال مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عبر المؤتتمر الصحفي: "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة جدا أمام الزمالك، وبدأنا بصورة ممتازة، وخلقنا 3 فرص خطيرة جدا في الشوط الأول لكن للأسف لم ننجح في تحويلهم لأهداف".

وتابع "درجة الحرارة كانت مرتفعة جدا وأعتقد أنها كانت مباراة قوية وصعبة على اللاعبين خاصة مع عامل الإرهاق الذي ظهر تأثيره في المباراة".

وشدد كولر "عانى أكثر من لاعب لدينا من الإرهاق خلال المباراة مما اضطررنا للاستبدال، ولم نصل لكفاءة 100% حتى الآن، خاصة مع استدعاء لاعبينا الدوليين الفترة الأخيرة وهو ما أثر على أداء الفريق كمجموعة".

وكشف المدرب السويسري "هناك اختلاف في كيفية تدريباتهم مع المنتخب ومعنا في النادي، الأسلوب مع المنتخب يختلف عن النادي وهذا لا يعني أن أحدهم أفضل أو أسوأ من الآخر لكن النسق يكون مختلفا".

وأضاف "ابتسم لنا الحظ والتوفيق من الله عند ركلات الترجيح أمام الزمالك في السوبر المصري، وسعداء جدا بالتتويج باللقب في النهاية".

أما عن غياب أشرف داري أجاب "هو متواجد مع الفريق ويتلقى العلاج مع الطبيب، وكان هناك عدد من الإصابات".

وكشف كولر "أجرينا أكثر من تبديل اضطراري بسبب الإصابات، وتعرض يوسف أيمن لإصابة في الرأس وارتجاج في المخ وأثر ذلك على رؤيته وطلبت تغييره من الحكام بسبب سماح القانون الجديد بذلك في تلك الحالات، لكنهم أبلغوني أن ذلك سيتم تطبيقه مع بداية الموسم وليس الآن".

واختتم تصريحاته بالحديث عن رأيه في الحكام قائلا: "لدينا احترام كبير للحكام حتى عندما انفعل أو اختلف في آراء معهم، أعتقد أنهم الحكام قدموا مباراة جيدة في نهائي السوبر".

ركلات الترجيح تبتسم للأحمر

ابتسمت ركلات الترجيح للأهلي أخيرا على استاد محمد بن زايد بعد خسارة لقبي 2017 و2020 أمام الزمالك على نفس الملعب.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 7-6 بعد اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

سجل للأهلي كل من أفشة وعمر كمال ومروان عطية والسولية وبيرسي تاو ويحيى عطية الله وحسين الشحات.

بينما أهدر للأهلي كل من رضا سليم الركلة الخامسة التي كانت ستحسم اللقب، ويوسف أيمن صاحب الركلة السابعة.

أما الزمالك فسجل له كل من عبد الله السعيد وعبد المجيد وناصر منسي وزيزو ومحمد حمدي وميشالاك.

بينما أهدر للزمالك كل من المثلوثي وشيكابالا وعمر جابر على الترتيب.

وتصدى الشناوي لركلتي المثلوثي وشيكابالا بينما تصدت العارضة لركلة عمر جابر.

اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.