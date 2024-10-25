محمد رمضان: ضغط الجماهير ميزة.. والفوز كان ضروريا من أجل الحصول على ثقة

يرى محمد رمضان المدير الرياضي لـ الأهلي أن ضغط الجماهير ميزة وليست عيبا من أجل حصد الألقاب.

وتوج الأهلي باللقب رقم 15 والرابع على التوالي بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي الوقتي الأصلي والإضافي قبل أن يفوز الأهلي بنتيجة 7-6 عقب اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

وقال محمد رمضان عبر حساب النادي: "بطولة كانت صعبة واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية واستطعنا الفوز بركلات الترجيح".

وأضاف "الفوز كان ضروريا من أجل الحصول على ثقة، وكنا نريد ألا نبدأ الموسم بأزمة في الثقة".

وأكمل "أداء اللاعبين كان جيدا خاصة في الشوط الأول ولم نوفق في التسجيل".

وأردف "الخطيب وكولر وأنا تحدثنا مع اللاعبين وطلبنا منهم بألا تهتز ثقتهم، الجمهور يحزن إذا فاز الفريق بـ 19 لقبا من أصل 20، هذا وضع طبيعي، هذا قدر اللاعبين ويحصلون في المقابل من تشجيع وحب الجماهير لهم، وهذه ميزة وليست عيبا".

وأتم "لا أفضل المقارنات خاصة مع اختلاف الأجيال".

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اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.