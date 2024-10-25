قمصان: كان مهما ألا نفرط في السوبر المصري.. ولدينا بطولة أخرى بعد 4 أيام

شدد سامي قمصان مدرب الأهلي على تركيز الأهلي على عدم خسارة لقب السوبر المصري ضد الزمالك بعد خسارة الإفريقي.

وتوج الأهلي باللقب رقم 15 والرابع على التوالي بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي الوقتي الأصلي والإضافي قبل أن يفوز الأهلي بنتيجة 7-6 عقب اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

وقال سامي قمصان مدرب الأهلي عبر أبو ظبي الرياضية: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول وسيطرنا على الكرة، وحصلنا على كثير من الفرص وإذا كان التوفيق في صالحنا كانت ستختلف الأمور".

وتابع "كان من المهم ألا نفرط في السوبر المصري بعد خسارة السوبر الإفريقي".

وأتم "لدينا بطولة أخرى بعد 4 أيام سنركز عليها من أجل تحقيقها".

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اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.