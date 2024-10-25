ربيعة يكشف تفاصيل إصابته في السوبر ضد الزمالك

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 01:18

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - الأهلي - الزمالك

كشف رامي ربيعة قائد الأهلي إصابته التي تعرض لها في السوبر المصري ضد الزمالك.

وتوج الأهلي باللقب رقم 15 والرابع على التوالي بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي الوقتي الأصلي والإضافي قبل أن يفوز الأهلي بنتيجة 7-6 عقب اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

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وقال ربيعة عبر أبو ظبي الرياضية: "شعرت بشد في السمانة والخلفية في قدمي اليمنى واليسرى، خاصة أنني لعبت مع منتخب مصر ولم أحصل على راحة سوى يوم واحد، الضغط كان كبيرا في بداية الموسم".

وأضاف "كان لابد من تعويض إخفاق السوبر الإفريقي وأن ندخل كأس إنتركونتننتال بثقة وحافز كبير ولذلك السوبر المصري كان مهما من أجل أن نبني عليه في القادم".

وخرج ربيعة في الدقيقة 87 متأثرا بإصابة عضلية وعوضه يوسف أيمن.

اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

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