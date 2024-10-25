يانكون: عقدي مستمر مع الأهلي موسمين.. وسنفوز بكل الألقاب سويا

شدد ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي على استمراره مع الفريق عقب الفوز بلقب كأس السوبر المصري.

وتوج الأهلي باللقب رقم 15 والرابع على التوالي بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وقال ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي عبر أبو ظبي الرياضية: "الأهلي يمتلك 3-4 حراس على أعلى مستوى، وبدونهم لن ننافس على الألقاب، مارسيل كولر هو من يحدد من يشارك سواء مصطفى شوبير أو أحمد الشناوي".

وأردف "تواجد الشناوي وشوبير معا؟ هذه نقطة إيجابية، عندما أصيب الشناوي، شارك شوبير وحقق دوري أبطال إفريقيا برقم قياسي، وكذلك شارك الحارس الثالث ومخلوف الحارس الرابع شارك في آخر الموسم".

وأتم "عقدي مستمر مع الأهلي لمدة موسمين، فزت مع الأهلي بالألقاب منذ 7 سنوات وسنفوز بكل الألقاب سويا".

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اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.