طرد مورينيو في تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة

لم يترك البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد تمر بهدوء وطرد من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 يوم الخميس.

وحل يونايتد ضيفا على فنربخشة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وفشل الشياطين الحمر في تحقيق الفوز الأول بالدوري الأوروبي بعد تعادل في كل مبارياته.

وسجل الدنماركي كريستيان إريكسن هدف يونايتد بعد ربع ساعة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

فيما تعادل المغربي يوسف النصيري للفريق التركي برأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49.

وتعرض مورينيو مدرب يونايتد السابق للطرد في الدقيقة 58 بسبب اعتراضه على قرارات الحكام.

وتابع المدرب البرتغالي باقي المباراة من المدرجات.

ورفع يونايتد رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ20.

بينما ارتفع رصيد فنربخشة إلى 5 نقاط في المركز الـ14.

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