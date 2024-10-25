طرد مورينيو في تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة

الجمعة، 25 أكتوبر 2024 - 01:02

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

لم يترك البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد تمر بهدوء وطرد من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 1-1 يوم الخميس.

وحل يونايتد ضيفا على فنربخشة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

وفشل الشياطين الحمر في تحقيق الفوز الأول بالدوري الأوروبي بعد تعادل في كل مبارياته.

أخبار متعلقة:
مرموش يصنع هدف فوز فرانكفورت في الدوري الأوروبي عبد المنعم يشارك في خسارة نيس من فرينتسفاروتشي بالدوري الأوروبي تأجيل مباراة بولونيا ضد ميلان في الدوري الإيطالي تقييم صلاح أمام لايبزيج من الصحف الإنجليزية

وسجل الدنماركي كريستيان إريكسن هدف يونايتد بعد ربع ساعة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

فيما تعادل المغربي يوسف النصيري للفريق التركي برأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49.

وتعرض مورينيو مدرب يونايتد السابق للطرد في الدقيقة 58 بسبب اعتراضه على قرارات الحكام.

Image

وتابع المدرب البرتغالي باقي المباراة من المدرجات.

ورفع يونايتد رصيده إلى 3 نقاط في المركز الـ20.

بينما ارتفع رصيد فنربخشة إلى 5 نقاط في المركز الـ14.

مانشستر يونايتد فنربخشة الدوري الأوروبي جوزيه مورينيو
نرشح لكم
دوري المؤتمر - تشيلسي يسحق باناثينايكوس في اليونان برباعية انتهت في الدوري الأوروبي - فنربخشة (1)-(1) مانشستر يونايتد تأجيل مباراة بولونيا ضد ميلان في الدوري الإيطالي جناح المغرب يغيب عن ليفركوزن حتى يناير المقبل رافينيا: الفوز على بايرن ميونيخ يعتبر انتقاما ولكن يامال: الكلاسيكو؟ نحن أفضل فريق في العالم كوندي عن سحق بايرن: اجتزنا أول اختبار حقيقي.. وهذا ما يضيفه فليك مولر: لا يحبونني في برشلونة؟ أعرف ولكني أحبهم
أخر الأخبار
ياسر إبراهيم يكشف مع من تواصل قبل السوبر المصري 18 دقيقة | الدوري المصري
محمد فاروق: قرار إلغاء هدف الجزيري صحيح.. وهذا سبب عدم إجراء تغيير اضطراري 39 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: لعبنا مباراة رائعة أمام الزمالك ولم نصل لكفاءة 100%؟.. وموقف داري 41 دقيقة | الكرة المصرية
محمد رمضان: ضغط الجماهير ميزة.. والفوز كان ضروريا من أجل الحصول على ثقة 46 دقيقة | الدوري المصري
قمصان: كان مهما ألا نفرط في السوبر المصري.. ولدينا بطولة أخرى بعد 4 أيام 55 دقيقة | الدوري المصري
ربيعة يكشف تفاصيل إصابته في السوبر ضد الزمالك ساعة | الدوري المصري
يانكون: عقدي مستمر مع الأهلي موسمين.. وسنفوز بكل الألقاب سويا ساعة | الدوري المصري
طرد مورينيو في تعادل مانشستر يونايتد مع فنربخشة ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول ماذا سيحدث في حالة انسحاب الزمالك من السوبر 2 خبر في الجول - طلب مصري بتقديم موعد جلسة محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات 3 في الجول يكشف كواليس محاكمة ثلاثي الزمالك المحتجز في الإمارات 4 بعد احتجازه في الإمارات.. مصطفى شلبي: شكرا على كرم الضيافة