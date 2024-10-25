يحيى عطية الله: الأهلي هو ملك إفريقيا.. وسنفكر في لقاء العين

وصف يحيى عطية الله لاعب الأهلي فريقه بملك إفريقيا عقب حصد لقب السوبر المصري.

وانتصر الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال يحيى عطية الله لاعب الأهلي: "أشكر الجميع واللاعبين، الكل كان حزينا بعد خسارة السوبر الإفريقي لكننا كنا نعرف أن كرة القدم فوز وخسارة".

وأضاف "أي شخص يتمنى اللعب مع الأهلي هو ملك إفريقيا، أتحيت لي الفرصة وأتمنى أن أكون في المستوى لإسعاد الجماهير".

وواصل "مباراة العين؟ حققنا اليوم لقب السوبر المصري، سننهي الاحتفال ونفكر في اللقاء المقبل".

video:1

اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصر

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.