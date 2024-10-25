كانتي يقود اتحاد جدة لفوز صعد به للصدارة مع الهلال

انتصر اتحاد جدة على مضيفه الرياض بهدف، ضمن ثامن جولات الدوري السعودي يوم الخميس.

وبذلك حقق النمور 4 انتصارات متتالية في البطولة، للمرة الأولى منذ 14 شهرا.

وسجل الفرنسي نجولو كانتي هدف المباراة الوحيد في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ولعب فريق الرياض بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 28 لطرد مدافعه زياد الصحفي ببطاقة حمراء مباشرة.

وخسر الرياض الذي يشارك في الدوري السعودي الممتاز منذ الموسم الماضي، للمرة الثالثة على التوالي ضد اتحاد جدة.

ورفع اتحاد جدة رصيده إلى 21 نقطة يحتل بهم المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بفارق الأهداف.

ويلعب الهلال ضد التعاون يوم السبت.

فيما تجمد رصيد الرياض عند 13 نقطة في المركز الخامس.

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