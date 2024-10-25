إمام عاشور يتحدث عن حقيقة خروجه من التركيز بسبب كهربا.. وموقف مع نبيل عماد

تحدث إمام عاشور عن علاقته بمحمود عبد المنعم "كهربا" زميله في الأهلي وحقيقة خروجه من التركيز بسببه، بالإضافة لموقف من نبيل عماد لاعب الزمالك.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

واحتفل إمام عاشور بلقب السوبر المصري بقميص محمود كهربا الذي تمت معاقبته بالعودة إلى مصر وعدم خوض النهائي بجانب غرامة مالية قدرها مليون جنيه.

وتوج الأهلي باللقب رقم 15 والرابع على التوالي بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي الوقتي الأصلي والإضافي قبل أن يفوز الأهلي بنتيجة 7-6 عقب اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

وقال إمام عاشور لاعب الأهلي عبر قناة أون تايم سبورتس: "غير صحيح أن كهربا يخرجني عن تركيزي فهو أقرب شخص لي في هذه الدنيا وأكثر من يساعدني في الفريق".

وتابع "مهما تحدثت عنه لن أمنحه حقه، أفتقدناه في المباراة لكن وعدناه بحصد اللقب".

وأضاف "لعبنا المباراة ولا بديل عن المكسب، كنا نواجه فريق قوي بحجم الزمالك وأقول لهم حظ أوفر".

أما عن مصافحة زيزو ومحمد أسامة طبيب الزمالك قبل المباراة "هذه لعبة ونحن أخوة داخل وخارج الملعب وعلاقتي جيدة وأخرج مع عدد منهم".

وكشف إمام عاشور "هناك لاعب عندما تم سؤاله عني قال لا أعرفه، رغم أنه كان يتواصل معي لحضور دورات رمضانية حتى يفوز، لكن إن شاء الله تمر محنته على خير هو نبيل عماد ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد وهذا أهم شيء".

ووجه إمام رسالة إلى الاستوديو التحليلي قائلا: "أشك أنني نيجيري ولست مصريا، وأظن أن رسالتي قد فُهمت".

أما عن سبب قص شعره اختتم تصريحاته "بنتي تخاف مني عندما تراني لذلك قررت فعل هذا من نفسي".

إمام عاشور: أنا نيجيري.. والجميع يعلم عندما يخسر الأهلي يعود أقوى فهو بعبع

ركلات الترجيح تبتسم للأحمر

ابتسمت ركلات الترجيح للأهلي أخيرا على استاد محمد بن زايد بعد خسارة لقبي 2017 و2020 أمام الزمالك على نفس الملعب.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 7-6 بعد اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

سجل للأهلي كل من أفشة وعمر كمال ومروان عطية والسولية وبيرسي تاو ويحيى عطية الله وحسين الشحات.

بينما أهدر للأهلي كل من رضا سليم الركلة الخامسة التي كانت ستحسم اللقب، ويوسف أيمن صاحب الركلة السابعة.

أما الزمالك فسجل له كل من عبد الله السعيد وعبد المجيد وناصر منسي وزيزو ومحمد حمدي وميشالاك.

بينما أهدر للزمالك كل من المثلوثي وشيكابالا وعمر جابر على الترتيب.

وتصدى الشناوي لركلتي المثلوثي وشيكابالا بينما تصدت العارضة لركلة عمر جابر.

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اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

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نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.