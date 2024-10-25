كولر: لعبنا مباراة ممتازة جدا ضد الزمالك.. والحظ حالفنا في ركلات الترجيح

كشف مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي أن التوفيق لم يحالف فريقه في الوقت الأصلي للقاء قبل ركلات الترجيح.

وانتصر الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال كولر عبر أبو ظبي الرياضية: "لعبنا مباراة ممتازة جدا وخلقنا العديد من الفرص خاصة في الشوط الأول لكن التوفيق لم يحالفنا وسعداء بالفوز في المباراة".

وأضاف "تحكمنا في إيقاع المباراة لفترات طويلة ولم نوفق في التسجيل، والحظ حالفنا في ركلات الترجيح".

وواصل "في الأهلي مطالبين بالفوز في كل بطولة، سعداء بالتتويج باللقب وهذا اللقب سيعطينا دفعة في الفترة المقبلة للمواصلة بنفس الطريقة".

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اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.