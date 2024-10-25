السولية: نجحنا في الرد على خسارة السوبر الإفريقي بالتتويج بالسوبر المصري

يرى عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أن فريقه رد على خسارة كأس السوبر الإفريقي ضد الزمالك بالفوز بكأس السوبر المصري أمام المنافس نفسه.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري للمرة الرابعة على التوالي والـ15 في تاريخه بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح.

وقال السولية في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "الله لا يضيع عمل أحد، لقد أهدرنا الكثير من الفرص، لكن كنا نصر حتى النهاية على الفوز باللقاء".

وأضاف "خسرنا السوبر الإفريقي بعد أن ظهرنا بشكل سيئ وقصرنا في الأداء، لكننا نجحنا في الرد بالأداء والفوز بالسوبر المصري".

وأكمل "نجحنا في إسعاد جماهيرنا، لم يكن من الممكن أن يعودوا من الملعب وهم يشعرون بالحزن".

وواصل "بعد السوبر الإفريقي شعرنا بأننا لم نقدم ما علينا، وكان لابد من تذكير أنفسنا بأن لدينا بطولة أخرى لتعويضها".

وتابع "اعتدنا في الأهلي إذا خسرنا بطولة نعوضها بلقب و2 و3. لعبنا بأداء جيد وكان لدينا إصرار ويقين خاصة في ركلات الترجيح بإننا سنفوز".

وتغلب الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وعادل مارسيل كولر الرقم القياسي لمانويل جوزيه بعد تحقيق اللقب الرابع على التوالي.

وتوقف الزمالك عند أربعة ألقاب كان آخرها في فبراير 2020.

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