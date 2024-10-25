وسام أبو علي: حققت لقبي الرابع مع الأهلي في 9 أشهر

يرى وسام أبو علي مهاجم الأهلي أن فريقه كان جيدا ضد الزمالك، وكشف ما طلبه منهم مارسيل كولر بين شوطي المباراة.

وانتصر الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وقال أبو علي عبر أبو ظبي الرياضية: "هذا اللقب الرابع لي مع الأهلي في 9 أشهر".

وأضاف "الله كلل تعبنا وتدربنا بشكل جيد وأهدرنا فرص عديدة ولم نوفق، والشناوي تألق بطريقة جيدة".

وأردف "كل من شاهد اللقاء يعرف أن الأهلي كان جيدا وضغطنا الزمالك بشكل كبير، في مراحل عديدة ضغطنا على الزمالك وكنا جيدين وكولر طلب منا زيادة الضغط في الشوط الثاني لكن الزمالك استطاع صناعة فرص".

وواصل "الحمد لله على الفوز وبكيت كثيرا اليوم".

وأتم "بعد إهدار رضا سليم ركلته؟ كنت أريد الركض للاحتفال، رضا في التدريبات يسجل ركلات الجزاء بشكل جيد لكن عواد تصدى لها، والشناوي تألق وساهم في حصد اللقب".

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اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.