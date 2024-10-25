الشناوي: كان هدفنا حصد السوبر من أجل الجماهير.. والتاريخ يمنح حق هذا الجيل

أعرب محمد الشناوي حارس مرمى وقائد فريق الأهلي عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري.

محمد الشناوي النادي : الأهلي الأهلي

وأوضح الشناوي أن الهدف من حصد اللقب كان من أجل الجماهير.

وشدد الشناوي أن التاريخ يمنح هذا الجيل حقه وأنهم على قدر المسؤولية دائما.

وتوج الأهلي باللقب رقم 15 والرابع على التوالي بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم التعادل السلبي الوقتي الأصلي والإضافي قبل أن يفوز الأهلي بنتيجة 7-6 عقب اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

وقال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عبر قناة أبوظبي الرياضية: "الحمد لله على التتويج بلقب السوبر خاصة بسبب الجماهير التي جاءت لمساندتنا".

وتابع "كنا مسيطرين طوال الـ 120 دقيقة وربنا كتب لنا الفوز بركلات الترجيح".

وواصل "سعداء باللقب 15 وإن شاء الله القادم أفضل".

وشدد الشناوي "بالطبع عقب المباريات السابقة كان هناك ضغط واستعجال للتسجيل وهذا سبب إهدار الفرص، لكن اللاعبون كانوا رجالا".

وأضاف "التاريخ يقول أن هذا الجيل على قدر المسؤولية ويلعب بروح، وصنعنا تاريخ الجماهير تتشرف بها ونحن أيضا نتشرف بتلك الجماهير وكان هدفنا عدم عودتهم إلا سعداء".

أما عن تألقه في المباراة فأجاب "نحن فريق جماعي ونساعد بعضنا البعض وعندما نفوز نفوز جميعا وعندما نخسر فالأمر نفسه".

واختتم الشناوي تصريحاته "كلنا نساعد بعضنا البعض والقادم أفضل".

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ركلات الترجيح تبتسم للأحمر

ابتسمت ركلات الترجيح للأهلي أخيرا على استاد محمد بن زايد بعد خسارة لقبي 2017 و2020 أمام الزمالك على نفس الملعب.

وتغلب الأهلي على الزمالك بنتيجة 7-6 بعد اللجوء لتسع ركلات ترجيح.

سجل للأهلي كل من أفشة وعمر كمال ومروان عطية والسولية وبيرسي تاو ويحيى عطية الله وحسين الشحات.

بينما أهدر للأهلي كل من رضا سليم الركلة الخامسة التي كانت ستحسم اللقب، ويوسف أيمن صاحب الركلة السابعة.

أما الزمالك فسجل له كل من عبد الله السعيد وعبد المجيد وناصر منسي وزيزو ومحمد حمدي وميشالاك.

بينما أهدر للزمالك كل من المثلوثي وشيكابالا وعمر جابر على الترتيب.

وتصدى الشناوي لركلتي المثلوثي وشيكابالا بينما تصدت العارضة لركلة عمر جابر.

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اللقب 15

حسم الأهلي اللقب الخامس عشر بعد الفوز على الزمالك للمرة السابعة في نهائي السوبر المصري.

وتوقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب وكان آخر تتويج في 2020 على نفس الملعب.

وحقق الأهلي اللقب الرابع على التوالي بقيادة مارسيل كولر ليعادل مانويل جوزيه.

ويحل العين ضيفا على الأهلي في ربع نهائي كأس إنتركونتنينتال بالقاهرة يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "كأس إنتركونتينينتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

نظام بطولة إنتركونتينينتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: لعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وأقيمت المباراة على ملعب بطل آسيا الذي انتصر بالمباراة.

العين سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة.

وتم تحديد إقامة المباراة في الدوحة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في الدوحة يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا يوم 18 ديسمبر 2024 على استاد لوسيل بالدوحة.